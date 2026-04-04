Crna Gora

MEDOJEVIĆ UPOZORAVA: Crnoj Gori preti grčki scenario

Novosti online

04. 04. 2026. u 13:30

PREDSEDNIK Pokreta za promjene Nebojša Medojević izneo je niz ozbiljnih optužbi na račun premijera Crne Gore Milojka Spajića i aktuelne Vlade, ocenjujući da je politički model na kojem počiva vlast kratkoročan, populistički i potencijalno opasan po javne finansije države.

МЕДОЈЕВИЋ УПОЗОРАВА: Црној Гори прети грчки сценарио

Foto: Printscreen/TV Prva

Gostujući u emisiji „Fakti“, Medojević je poručio da Pokret Evropa sad nema jasnu ideologiju, program i liderstvo, te da je politički projekat koji je došao na vlast uz snažan uticaj međunarodnih i interesnih struktura.

- To je populistički model – povećanje plata i penzija bez rasta produktivnosti. Takva politika neminovno vodi u ozbiljne fiskalne probleme, pa čak i scenario sličan Grčkoj – sa rezovima i merama štednje - upozorio je Medojević.

On je dodatno zaoštrio kritiku lično prema premijeru, tvrdeći da Spajić ne pokazuje stabilnost i doslednost u vođenju države.

- Vidimo da premijer menja stavove iz nedelje u nedelju. To je dovelo do ozbiljnih problema u komunikaciji sa međunarodnim partnerima. Takav način vođenja politike ne uliva poverenje - kazao je Medojević, dodajući da se na aktuelno rukovodstvo države ne može dugoročno osloniti.

ZELENAŠENJEM ZARADIO 160.000 EVRA? Uhapšeni policajac iz Herceg Novog i njegov brat
ZELENAŠENJEM ZARADIO 160.000 EVRA? Uhapšeni policajac iz Herceg Novog i njegov brat

Aktivni policijski službenik u Herceg Novom V.J. (42) inače iz Nikšića, uhapšen je zbog sumnje na zelenaštvo. Lišen je slobode i njegov brat A.J. (36), zbog sumnje da mu je pomagao. Njih su slobode lišili službenici Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“ – Odeljenja bezbednosti Nikšić, u saradnji sa policijom Pljevalja i Herceg Novog, uz podršku Odeljenja za borbu protiv korupcije i ekonomskog kriminala.

