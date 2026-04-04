MEDOJEVIĆ UPOZORAVA: Crnoj Gori preti grčki scenario

PREDSEDNIK Pokreta za promjene Nebojša Medojević izneo je niz ozbiljnih optužbi na račun premijera Crne Gore Milojka Spajića i aktuelne Vlade, ocenjujući da je politički model na kojem počiva vlast kratkoročan, populistički i potencijalno opasan po javne finansije države.

Gostujući u emisiji „Fakti“, Medojević je poručio da Pokret Evropa sad nema jasnu ideologiju, program i liderstvo, te da je politički projekat koji je došao na vlast uz snažan uticaj međunarodnih i interesnih struktura.

- To je populistički model – povećanje plata i penzija bez rasta produktivnosti. Takva politika neminovno vodi u ozbiljne fiskalne probleme, pa čak i scenario sličan Grčkoj – sa rezovima i merama štednje - upozorio je Medojević.

On je dodatno zaoštrio kritiku lično prema premijeru, tvrdeći da Spajić ne pokazuje stabilnost i doslednost u vođenju države.

- Vidimo da premijer menja stavove iz nedelje u nedelju. To je dovelo do ozbiljnih problema u komunikaciji sa međunarodnim partnerima. Takav način vođenja politike ne uliva poverenje - kazao je Medojević, dodajući da se na aktuelno rukovodstvo države ne može dugoročno osloniti.