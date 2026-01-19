U KOSANICI -22,8 STEPENI: Užasno hladno u ovom mestu

Na severu Crne Gore, posle kraćeg otopljenja, ponovo hladno.

Foto: M.Miletić

Na mernoj stanici Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, juče u sedam sati na Kosanici kod Pljevalja izmerena je temperatura vazduha od – 22.8 stepeni Celzijusa.

U Pljevljima je u isto vreme temperatura vazduha iznosila – 6.3 stepeni, a bilo je hladno i u Podgorici, gde je izmerena temperatura od -1,1 stepen Celzijusa.