U KOSANICI -22,8 STEPENI: Užasno hladno u ovom mestu
Na severu Crne Gore, posle kraćeg otopljenja, ponovo hladno.
Na mernoj stanici Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, juče u sedam sati na Kosanici kod Pljevalja izmerena je temperatura vazduha od – 22.8 stepeni Celzijusa.
U Pljevljima je u isto vreme temperatura vazduha iznosila – 6.3 stepeni, a bilo je hladno i u Podgorici, gde je izmerena temperatura od -1,1 stepen Celzijusa.
Preporučujemo
ŠĆEKIĆI ISPLIVALI KRST:Bogojavljenje svečano obeleženo na svetim vodama Lima
19. 01. 2026. u 17:38
BOGOJAVLjENSKI DAN U HERCEG NOVOM: Krsto i Nikola do krsta doplivali zajedno
19. 01. 2026. u 17:19
SAVA PRVI DO KRSTA: U POdgorici plivalo 400 ljudi
19. 01. 2026. u 13:06V.K.
ORILO SE "OJ KOSOVO, KOSOVO": Veliki broj Podgoričana plivao za Časni krst (VIDEO)
19. 01. 2026. u 12:09
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)