MALOLETNICI KRVNIČKI PRETUKLI VRŠNJAKA: Slomili mu šake, ima više hematoma po licu i telu - užas u Podgorici
PETNAESTOGODIŠNjI dečak iz Podgorice brutalno je pretučen juče na autobuskom stajalištu u blizini Srednje mešovite škole u Golubovcima.
Prema istim informacijama, po nalogu tužilaštva, podgorička policija uhapsila je troje maloletnika - starosti 14 i 15 godina, zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilničko ponašanje i nanošenje teške telesne povrede.
Isti izvori tvrde da je događaj prijavila majka maloletnika, a da su lekari u Kliničkom centru Crne Gore konstatovali prelom šake i više hematoma po licu i telu.
Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija rečeno da su informisani o incidentu koji se dogodio juče, u blizini autobuske stanice pored škole u Golubovcima.
- Ministarstvo prati postupanje škole i pruža podršku u sprovođenju propisanih mera prevencije i zaštite đaka - odgovoreno je "Vijestima" iz tog resora.
Iz škole su saopštili da se incident desio van školskog dvorišta, ali tvrde da preduzimaju sve iz svoje nadležnosti.
Oglasio se MUP
Iz Uprave policije je saopšteno da je Odeljenju bezbednosti Podgorica 8. septembra, prijavljeno od strane majke da je njen maloletni sin fizički napadnut u blizini JU SMŠ u Golubovcima od strane više nepoznatih lica, prilikom čega je oštećeni maloletnik star 15 godina zadobio teške telesne povrede koje su konstatovane u izveštaju lekara specijaliste.
- Policijski službenici Odelenja bezbednosti Podgorica su odmah po saznanju obavestili nadležnog tužioca i u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici preduzeli mere i radnje na identifikaciji svih učesnika događaja, te su u saradnji sa upravom pomenute škole identifikovali troje osumnjičenih maloletnih lica starosti 14 i 15 godina – učenike navedene škole. Sprovođenjem službenih mera i radnji, prikupljena su obaveštenja od maloletnih lica, a izuzet je i materijal sa nadzornih kamera. Zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim delom teška telesna povreda u saizvršilaštvu, po nalogu postupajućeg tužioca lišena su slobode troje maloletnih lica starosti 14 i 15 godina - saopštila je policija.
Oni će danas biti sprovedeni nadležnom tužiocu na dalje postupanje.
(Vijesti)
