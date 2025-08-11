Crna Gora

ZAUSTAVLJEN SAOBRAĆAJ NA PUTU ČANJ-BULJARICA: Drama u Crnoj Gori zbog požara se nastavlja

11. 08. 2025. u 16:05

SAOBRAĆAJ u mestu Kufin, između Bara i Budve, zaustavljen je zbog velikog požara iznad Buljarice i Čanja, prenosi Bar info.

Požar koji je u neđelju izbio u Buljarici, proširio se danas prema Čanju i preti kućama.

Iz barske Službe zaštite i spašavanja ranije su kazali da su vatrogasci na terenu i da gase požar koji se nalazi na oko 100 metara od kuća.

Svi raspoloživi službenici učestvuju u gašenju, a prioritet je da se zaštite stambeni objekti. Kako su "Novosti" objavile Srbija će pomoći Crnoj Gori i poslaće ruske "Kamove". 

Požar je na 50 metara od hotela, a vlasnici apeluju da se zaštiti imovina, budući da su smeštajni kapaciteti popunjeni.

