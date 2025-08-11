ZAUSTAVLJEN SAOBRAĆAJ NA PUTU ČANJ-BULJARICA: Drama u Crnoj Gori zbog požara se nastavlja
SAOBRAĆAJ u mestu Kufin, između Bara i Budve, zaustavljen je zbog velikog požara iznad Buljarice i Čanja, prenosi Bar info.
Požar koji je u neđelju izbio u Buljarici, proširio se danas prema Čanju i preti kućama.
Iz barske Službe zaštite i spašavanja ranije su kazali da su vatrogasci na terenu i da gase požar koji se nalazi na oko 100 metara od kuća.
Svi raspoloživi službenici učestvuju u gašenju, a prioritet je da se zaštite stambeni objekti. Kako su "Novosti" objavile Srbija će pomoći Crnoj Gori i poslaće ruske "Kamove".
Požar je na 50 metara od hotela, a vlasnici apeluju da se zaštiti imovina, budući da su smeštajni kapaciteti popunjeni.
VIše o požarima u Crnoj Gori čitajte KLIKOM OVDE!
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)