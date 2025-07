PRVI U CRNOJ GORI: Herceg Novi dobio enciklopediju, knjigu pisanu „tintom ljubavi“

Herceg Novi je prvi grad u Crnoj Gori koji je dobio kreativnu enciklopediju posvećenu: ljudima, istoriji, geografiji i klimi, materijalnoj i duhovnoj kulturi, umetnosti, narodnim običajima, savremenosti i budućnosti. Enciklopedija, s podnaslovom „knjiga ljbavi“ delo je dr Vladimira Roganovića, nastajalo je punih deset godina, a stotinu priča i 500 fotografija koje sadrži predstavljeno je publici u Kući nobelovca Iva Andrića.

Foto: Zvezdana Kujović

O inovativnom načinu na koji je dr Roganović prikazao Herceg Novi, kao i o značaju ovog izdavačkog poduhvata, govorili su predsednik Opštine, Stevan Katić, filozof, prof. dr Mikonja Knežević i autor.

Herceg Novi je zaslužio ovakvo delo, ocenio je Katić i istakao autentičnost dela koje grad sagledava iz „perspektive enciklopediste koji mu je posvetio desetine godina naučnog rada, profesora koji je doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu i koji u svome radu nije želeo da se liši naklonosti prema Herceg Novom.“

On je naveo da je Opština Herceg Novi sa ponosom podržala izdavanje enciklopedije grada koja podseća „na neke zaboravljene fenomene“, a možda može učiniti da drugačijim očima sagledate neke događaje i istorijske ličnosti.

-Preispitaćete legende i mitove o gradu i ljudima, proći kroz novi emotivni proces čitajući knjigu koja nas uči kulturi sećanja i empatiji. Učiniće da se prisetite roditelja i predaka koji su nam, pored uspomena, u vekovno nasleđe ostavili i osećaj za odbranu trajnih vrednosti, za očuvanje plemenitog i lepog u komunikaciji sa svojim gradom...Iskreno verujem da će kod svakoga u čije ruke dođe ova knjiga probuditi, ili ojačati, poštovanje i naklonost prema Herceg Novom, poručio je Katić.

Foto: Zvezdana Kujović

Filozof, prof. dr Mikonja Knežević ponudio je publici kratku istoriju razvoja enciklopedistike, od Stare Grčke do savremenih načina nastajanja enciklopedija, a nakon toga ocenio da je Roganovićeva „Enciklopedija Herceg Novog“ „karta novskog sveta“ , najbolji vodič „za one koji su u Novom rođeni,i za one koji u ovaj grad dolaze.“ Kao specifičnost izdvoji je Knežević poseban sloj Enciklopedije koji je nazvao estetskim.

-Taj sloj može se sagladati makar na dva nivoa. Prvi nivo je – doživljaj živog života, kada autor, pomalo nekonvecionalno za enciklopediju, opisuje, uslovno rečeno, pojedine trivije, kao što su konobe, more, atmosfera, gradele ili škure... ali, kada se malo zagrebe ispod slova vidi se da se takvim pristupom otkiva živi život – objasnio je Knežević.On je ocenio i da autor „ život Herceg Novog, grada koji ga je dobrim delom formirao, predstavlja na duboko stilizovan način.“

– On obuhvata tipično enciklopedijski pristup, sa esejističkim stilom, koji se ponekad nalazi na rubu same poezije, naveo je Knežević.

Foto: Zvezdana Kujović

„Enciklopedija“ je nastavak naučnih, kulturnih i umetničkih pregnuća dr Vladimira Roganovića – posvećenih Herceg Novom i Boki, kao i višegodišnjeg rada na revitalizaciji Kuće nobelovca Iva Andrića. Prema rečima dr Roganovića u njegovoj enciklopediji sve je „natopljeno tintom ljubavi“ koja je bila pokretačka energija celog tima koji je radio kako bi Herceg Novom podario prvu enciklopediju.

Foto: Zvezdana Kujović

Predstavljanje „Enciklopedije Herceg Novog“ organizovano je u saradnji „Sinamon filma“, „Herceg festa“ i Kuće nobelovca Iva Andrića, a uz podršku Opštine Herceg Novi.

Multimedijalnu umetničku promociju „Novski Svet“ režirao je Ivica Vidanović, glas je za kratke filmove o gradu „posudila“ je glumica Dubravka Drakić a odlomke je čitala mlada Novljanka, Mia Antunović. „Herceg Novi je oživeo kroz ovu knjigu, a ona će živeti zahvaljujući gradu i onima koji ga vole“ bila je jedna od poruka na promociji koja je okupila izuzetno brojnu publik u kojoj je uz ugledne goste bio i konzul Srbije Mićo Rogović..