PROGOVORIO SVEDOK ZLOČINA MILOVOG REŽIMA Hitno se oglasili Mandić i Knežević: "Aktivirao je atomsku bombu"

NEKADAŠNjI policijski službenik i načelnik Uprave policije Crne Gore Milan Paunović rekao je danas, tokom svedočenja na četvrtoj sednici Anketnog odbora Skupštine Crne Gore koji se bavi ulogom državnih organa za vreme vlasti Mila Đukanovića, u političkim ubistvima i napadima na novinare i intelektualce, uključujući i delovanje tzv. "crnih trojki", da su "crne trojke" bile batinaški odred kojim je rukovodio komandant Specijalne antiterorističke jedinice.

Foto Arhiva Novosti

On je izneo niz optužbi na račun vrha Ministarstva unutrašnjih poslova i Državne bezbednosti Crne Gore, tvrdeći da su pojedini službenici aktivno opstruirali ključne istrage, prikrivali ubistva, sarađivali s organizovanim kriminalnim grupama i učestvovali u politički motivisanim napadima.

Govoreći o likvidaciji Gorana Žugića, nekadašnjeg savetnika predsednika za bezbednost, istakao je da službe bezbednosti nisu pružile nikakvu pomoć u njenom rasvetljavanju. Mediji su svojevremeno pisali da je Žugić ubijen, jer je dobio dokumentaciju od italijanske policije o švercu cigareta crnogorske mafije.

Ispričao je da su "Milosav Sekulović i on 14.06.2020. godine i 15.9.2020. sastavili dve informacije o ubistvu Žugića, koje su poslali predsedniku države, premijeru, uz prisustvo vrha MUP-a". Sve je ukazivalo, naveo je, da odgovornost za likvidaciju treba da preuzme Državna bezbednost.

- Žugić je ubijen na najbrutalniji način bez šanse da preživi. Ubistvo Žugića ima posebnu težinu jer je poslata poruka da duvanska mafija pored brojnih ubistava ima hrabrosti i mogućnosti da ubije i savetnika za bezbednost - rekao je Paunović.

Istakao je da su u Podgorici i šire je nakon njegovog odlaska "ubijena četiri lica i sa oružjem koja su pripadala pripadnicima MUP-a".

Skupština CG

On je nabrajao slučajeve napada na pripadnike opozicije, paljenja automobila i lomljenja stakala na kućama. Paunović je istakao i da su službenici došli do saznanja da napade na pojedine građane vrše pripadnici Antiterorističke jedincie MUP-a Crne Gore i to L.V. Đ.S., K.S. i B.B. Dodao je da su javno pričali po gradu da su "obradili" novinara Duška Jovanovića i Momira Vojvodića.

- Imao sam potrebu da vas o ovome informišem uveren da Vi ne stojite iza ovoga - napisao je tada Paunović ministru unutrašnjih poslova Vukašinu Marašu, u javnosti poznatom kao Milov čuvar, i pozvao ga da podnese ostavku.

Rekao je i da je Marašu lično dostavio podatke o napadima na opozicione funkcionere i njima bliske ljude. Pretučen je i novinar i tadašnji poslanik Duško Jovanović, koji je kasnije i ubijen.

Paunović je istakao da, ako se ubistvo novinara "Dana" ne rasvetli u naredne pola godine ili godinu, nikada neće.

Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević rekao je da "direktor policije, koliko danas, Paunoviću treba da obezbedi pratnju i da on postane štićena ličnost, jer je ugrozio svoj i život porodice".

Foto: Vikipedija

- Potvrđeno je da Duško Marković (bivši premijer koji je svedočio na prethodnoj sednici) nije govorio istinu. Tužilaštvo ima obavezu da Markovića sasluša na sve ove okolnosti. Tvrdim da smo ugroženiji od svakog tužioca jer smo danas otvorili i osvetlili dvoipodecenijski period ispunjen ubistvima, prebijanjima, pretnjama. Država je bila organizator svih ovih ubistava o kojima govorimo. Vukašin Maraš je bio organizator, i smatram da ništa više neće biti isto u Crnoj Gori - istakao je Knežević.

Naveo je da ima "posla za tužilaštvo, jer više ništa od ovih informacija nisu glasine".

Skupština CG

Predsednik Skupštine Andrija Mandić ocenio je Paunovićeve navode kao "živu istinu" i poručio da je "aktivirao atomsku bombu".

Inače, Anketni odbor Skupštine Crne Gore odlučio je na prvoj sednici da pokrene parlamentarnu istragu u vezi sa devet ubistava – Pavla Bulatovića, Duška Jovanovića, Slavoljuba Šćekića, Darka-Belog Raspopovića, Gorana Žugića, Miloša-Miška Krstovića, Mladena Klikovca, Blagote-Baje Sekulića i Srđana Vojičića.