MUJOVIĆ NE DA TITA: Dajković inicirao selidbu spomenika Josipa Broza

NAJAVA lidera Slobodne Crne Gore Vladislava Dajkovića da će u lokalnom parlamentu pokrenuti inicijativu za izmeštanje spomenika Josipu Brozu Titu iz Podgorice na Cetinje, različito je prihvaćena među odbornicima vlasti i opozicije. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović smatra da to nije dobar potez.

- Nikada ne bežim od sebe, svoje prošlosti, tradicije. Ja sam to što sam, moj grad je to što jeste, moja država je to što jeste i što je bila i ja to ne mogu ulepšati. Tito je realnost bivše SFRJ, Crne Gore i ovog grada, koji se više od 50 godina zvao Titograd - saopštio je Mujović i dodao da neće prihvatiti tu inicijativu. - Ako budem preglasan to je druga stvar, ali biću apsolutno protiv bilo kakvog prekrajanja istorije.

Predsednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković kazao je za "Novosti" da će biti teško da njegova inicijativa prođe, ali, kako reče - vredi se boriti.

- Povodom odluke Skupštine prestonice Cetinje o podizanju spomenika Josipu Brozu Titu, kao predsednik partije koja je deo vladajuće većine u Skupštini glavnog grada, naš odbornik Boban Radević i ja, predložićemo gradonačelniku Mujoviću da se postojeći spomenik Titu, koji je podignut u Podgorici 2018. godine, pokloni prestonici Cetinje. Spremni smo da snosimo sve troškove transporta, a verujem da današnje Cetinje zaista zaslužuje Titov spomenik - poručio je Dajković.