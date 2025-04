DRŽAVA RAZBIJA KLANOVE: Opozicija politizuje tragedije, a bezbednjaci zadovoljni procesuiranjem kriminalaca i suspenzijom policajaca

NOVA tragedija na Cetinju, ubistvo pomorca Ilije Bogdanovića, ponovo je ustalasala crnogorsku prestonicu.

V.K.

Ovaj, kao i drugi nemili događaji iz sektora Uprave policije opozicija pokušava prebaciti na teren politike i protiv aktuelne državne vlasti. Poslanik Boris Bogdanović iz Demokratske Crne Gore, koja u Vladi pokriva bezbednosni sektor poručio je da "jeftini politički napadi nikada nisu sprečili da se nasilni zločin dogodi, niti su vratili izgubljenu žrtvu njenoj porodici".

- Oni koji odluče da napadaju naše institucije kada se desi tragedija su deo problema, nikada deo rešenja. Jer se tragični događaji dešavaju i najmoćnijim sistemima bezbednosti, kao i najmoćnijim državama sveta - izjavio je Bogdanović.

On je podsetio da je u minula dva meseca zaplenjeno više naoružanja i muncije, nego u poslednjih deset godina.

- U mandatu ove Vlade procesuirano je više od 2.000 članova kriminalnih organizacija i sa njima povezanih ljudi. Suspendovano je oko stotinu pripadnika Uprave policije, dok su ih pojedine prethodne Vlade ili čuvale ili unapređivale - podsetio je Bogdanović, dodajući da je u mandatu ove Vlade borba protiv organizovanog kriminala 12 puta jača nego u mandatu prethodne!

Za Spajićeve vlade, navodi, razbijeno je na desetine kriminalnih ćelija i švercerskih ruta kojima su plasirane opojne droge i nelegalne cigarete.

Izgubljeni životi poraz države IZ URA zahtevaju hitnu reakciju nadležnih institucija, jasne odgovore, ali i odlučne i efikasne korake u borbi protiv organizovanog kriminala i u jačanju bezbednosnog aparata. - Svaki izgubljeni život je poraz države - poručuju iz URA.

- Uhapšeni su oni koji su podredili sektor bezbednosti organizovanom kriminalu, a obavljali su najvažnije sistemske funkcije sve do izbora ove Vlade. Zato i čujemo od evropskih partnera, i to sa najznačajnijih adresa, poput onoga što je rekla komesarka Kos da, bezbednosni sektor doprinosi EU da bude bezbednija kroz ostvarenje uspeha u borbi protiv kriminala, korupcije i upravljanju granicama. Oni koji su čuvali prljave policajce u službama bezbednosti, očigledno znaju zbog čega su to radili - zaključio je Bogdanović.

Iz partije bivšeg premijera Dritana Abazovića (URA) smatraju da najnoviji krvavi događaj na Cetinju pokazuje da u Crnoj Gori niko nije siguran.

DPS vratio mandate PREDSEDNIK Opštinskog odbora DPS, Oskar Huter juče je na sednici Skupštine Prestonice Cetinje, saopštio da odbornici te opozicione partije kolektivno podnose ostavku i mandate vraćaju građanima, zbog narušene bezbednosne situacije na Cetinju i institucionalne nemoći da se građanima obezbedi sigurnost. Odbornica SDP i Građani, Ana Lipovina, konstatuje da ostavke odbornika DPS nisu ništa drugo do unapred režirana predstava. M. S.

- U poslednjih 15 meseci svedočimo ozbiljnom urušavanju bezbednosnog sistema, dok broj svirepih likvidacija, naroučito u prestonici Cetinje, alarmantno raste. Građani žive u svakodnevnom strahu, bez naznaka da će država preduzeti konkretne mere kako bi ih zaštitila. Kolaps sistema potvrđuje i frapantan podatak da je u prva tri meseca ove godine napadnuto čak 133 policijska službenika, što dodatno svedoči o gubitku autoriteta i sposobnosti bezbednosnog sektora da se suprotstavi organizovanom kriminalu - navode iz URA.