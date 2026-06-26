Beograd

OBAVEZNO SPREMITE ZALIHE: Danas bez vode ovaj deo Beograda

В.Н.

26. 06. 2026. u 07:13

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JAVNO -komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će danas zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u gradskoj opštini Zvezdara bez vode ostati deo potrošača.

ОБАВЕЗНО СПРЕМИТЕ ЗАЛИХЕ: Данас без воде овај део Београда

FOTO: GROK AI

Kako se navodi u saopštenju, od osam do 22 sata bez vode će ostati potrošači u GO Zvezdara i to potrošači u ulicama Đevđelijska, Čede Mijatovića, Milana Rakića (od Tršćanske do Batutove) i Šabačkoj (od Đevđelijske do Milana Rakića).

Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe i navode da će za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biti obezbeđene auto-cisterne.

(Tanjug)

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