OBAVEZNO SPREMITE ZALIHE: Danas bez vode ovaj deo Beograda

JAVNO -komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će danas zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u gradskoj opštini Zvezdara bez vode ostati deo potrošača.

FOTO: GROK AI

Kako se navodi u saopštenju, od osam do 22 sata bez vode će ostati potrošači u GO Zvezdara i to potrošači u ulicama Đevđelijska, Čede Mijatovića, Milana Rakića (od Tršćanske do Batutove) i Šabačkoj (od Đevđelijske do Milana Rakića).

Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe i navode da će za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biti obezbeđene auto-cisterne.

(Tanjug)