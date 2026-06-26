OBAVEZNO SPREMITE ZALIHE: Danas bez vode ovaj deo Beograda
JAVNO -komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će danas zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u gradskoj opštini Zvezdara bez vode ostati deo potrošača.
Kako se navodi u saopštenju, od osam do 22 sata bez vode će ostati potrošači u GO Zvezdara i to potrošači u ulicama Đevđelijska, Čede Mijatovića, Milana Rakića (od Tršćanske do Batutove) i Šabačkoj (od Đevđelijske do Milana Rakića).
Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe i navode da će za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biti obezbeđene auto-cisterne.
(Tanjug)
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