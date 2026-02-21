PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nastavlja danas posetu Borskom i Zaječarskom okrugu.

Vučić na sastanku sa predstavnicima Mesnih zajednica u selu Sastavak

Vučić se obratio predsedniku opštine.

- Ono što nedostaje i što ljudi vide je da nema razgovora sa njima. Moraš da razgovaraš sa njima, nekad je gubljenje vremena, ali nekad ćeš da pomogneš. Morate da razgovarate sa ljudima. Samo što me nisu rastrgli ljudi, čekaju da im se pomogne - kaže Vučić.

- Hiljadu puta sam vam rekao da razgovarate sa njima. Ako meni nije teško, pokažite pažnju - kaže Vučić.

Potom se obratio ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru.

- Sistem mobilnih ambulanti mora da nam bude za 2030 godinu. Svuda gde idemo, ljudi se žale, ne možeđ da kažeš ljudima u centru grada da idu u Batajnicu. Moramo posebno dap latimo lekare, tehničare koji će da idu od sela do sela i da razgovaraj. Moramo da brinemo o starijim ljudima, ali imamo i dece u selima - kaže predsednik i istiće da će morati ceo put da se uradi od Sokobanje do Knjaževca.

- Užas, kod Cerovice. Od Sastavka do Knjaževca je užas. To uradite odmah, dogovorite se - kaže Vučić.

Ističe da mora da se ponudi više sadržaja na Staroj planini, ali da ga brine posao.

- Moramo 200 ljudi da zaposlimo i da podstaknemo dodatno u privatnom sektoru.

Lončar je rekao da je dogovorio 20 mobilnih ambulanti, a Vučić mu je rekao da je to malo.

- Nama je potrebno ne 15, nego 150 najmanje mobilnih ambulanti. Šta ćeš da mu kažeš u Zaječaru, šta će da radi u Vrškoj čuki, u Negotinu u Jabukovcu, mnogo problema. U Majdanpeku u Kršu, mora da se obiđe, zato imamo probleme i smrtnost nam je velika. Moramo da spustimo do nivoa da običan čovek koji je manje pokretan i koji nema da plati 20 km lošim putem, a ima potrebu da neko pregleda. Mobilne ambulante moraju da bude destostruko veći projekat - kaže Vučić.

Pitao je šta je sa zdravstvenim centrom i sa domom zdravlja u Knjaževcu, a dobio je informaciju da je u lošem stanju. Pitao je koliko košta obnova.

- Što bi neko došao u dom zdravlja koji prokišnjava. Piši prvu fazu da rešimo stolariju i krov da ne prokišnjava - rekao je Vučić nakon čega je usledio aplauz.

Upitao je "je li moguće da u skijališta ništa nismo ulagali".

- Bolje da bude neko od najboljih privatnika dau laže novac, a ne da mi bacamo pare. Ali mora da se uradi to, uvek znaj da neko hoće kombinaciju da napravi od lokalnih. Mora da bude sadržaj, ne može samo staza - rekao je Vučić Malom.

Predsednik jedne mesne zajednice iz Knjaževca je rekao da se vratio iz Švajcarske iz Bazela 2021 i da se bavi poljoprivredom, a da mu se žena vratila iz Austrije.

- Otac mi je još tamo - rekao je on i upitao za put do njegovog sela i dom kulture, a Vučić mu je rekao da vrati i oca kući.

- Imali smo 7.000 domova kulture, sve je bilo društvena svojina. U eri privatizacije, 80 posto domova su oronuli, uništeni. Zato sam rekao vama da razmislite dobro, zato volim privatnu svojinu, neko mora da brine. Bolje put da uradimo, ne možemo da trošimo pare za sve, jer to može da vam vrati deo porodice i obezbedi posao - kaže Vučić.

Predsednik mesne zajednice Minićevo rekao je da je put do njihovog sela perfektno urađen, ali da imaju muke sa kanalizacijom.

- Ne mogu ništa da obećam. Biće u ovom velikom planu do 2030 - rekao je Vučić.

Vučić u selu Sastavak kod Knjaževca

Veliki broj građana okupio se u seslu Sastavak u Knjaževcu kako bi pozdravio predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Iako pada sneg i temperatura je u minusu, to nije omelo građane da dođu i sačekaju Vučića.

- Mnogo sam srećan što smo se u selu Sastavak našli i hvala što ste po kijametu i snegu čekali. Uspeli smo zemlju da odbranimo i sačuvamo do onih spolja i od onih koji nisu razumeli šta je tačno to što se događa. Sada je vreme da se okrenemo razvoju i napretku - rekao je Vučić.

Kaže da je namerno izabrao put od Sokobanje da dođe.

- Toliko je loš, moraćemo to odmah da uradimo, videćete mašine za 20 dana koje će da rade. Ne znam šta da radimo, ali moramo od Cerovice do Sokobanje da uradimo uskoro. Dao sam sebi zadatak ne da idem samo dobrim auto-putevima, već da se vozim lošijim putevima. I kako skrenem videm da su putevi lošiji. Uradili smo u prethodih 12 godina više nego u prethodinh 60 godina - kaže Vučić.

Kaže da hoće u planu do 2035. godine hoće da izdvoji ogromne sume novca za lokalne puteve.

- Uložićemo i u vodovode, kanalizacije. Moramo da dodatno podignemo Staru planinu sa dodatnim sadržajima, moramo ljudima da ponudimo više, da rešimo put - ističe Vučić.

Kaže da ne može u svakom selu da otvara ambulantu, ali da "moramo da napravimo sistem i službu mobilnih ambulanti".

- Moraju da se pojave u selu bar jednom nedeljno, da pokažu da brinu o ljudima. Platićemo dodatno ljude koji će obilaziti sela i koji će obilaziti ljude koji su najsiromašniji. Time da sačuvamo njihove živote, čućete koliko ćemo novca da uložimo - kaže Vučić.

Upitao je ima li nešto da nisu uništili u Knjaževcu.

- Sve što je postojalo, sve smo 2000ih uspeli da uništimo - kaže on.

Istakao je da je obećao da će u Rgotini otvoriti Dom kulture i da je to ispunjeno.

- Lično ću da se postaram da dođe jedan pogon u Knjaževac da nam 200 žena zaposli da možemo na istoku lakšđe da dišemo, ali motor razvoja mora biti Stara planina, zato nam je bitno da uraidmo ovaj put što pre. Biće sukoba u svetu, čuvaćemo mir i uz vašu podršku nadam se da ćemo to uraditi - rekao je Vučić.

Potom je razgovarao sa građanima.

- Poljoprivredne penzije su niske. Koliko god bih želeo da najniže penzije, kad god bih pomislio da to treba da povećamo, kažu "znate, to su jedine penzije koje nismo smanjivali". Moj otac ima ogromnu penziju, njima sam smanjivao sve vreme. Onda mi kažu ne možeš tako da radiš zato što je to stečeno pravo. Moramo da vidimo kako da preživite. Sada ćemo da pomognemo, ali me muči kako sistemski da pronađemo rešenje.

Gospođa sa kojom je predsednik razgovarao se zahvalila Vučiću.

Podsetimo, Vučić je juče razgovarao sa građanima u Boru i najavio novu bolnicu koja će biti otovorena do 2030. godine.