ZATVARA SE DEO JEDNOG BULEVARA U BEOGRADU: 12 linija gradskog prevoza menja trasu, a evo i kada

TOKOM izvođenja radova na redovnom održavanju na Bulevaru Mihajla Pupina, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom španskih boraca do kružnog toka kod Opštine Novi Beograd, od 11. do 18. oktobra doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Novosti

Kako je najavljeno iz Sekretarijata za javni prevoz, radovi podrazumevaju zauzeće desne kolovozne trake, gledano u smeru ka Opštini Novi Beograd, zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

linije 16, 83, 706N i 707N u smeru ka Novom Beogradu i Zemunu saobraćaće Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom španskih boraca, Bulevarom Zorana Đinđića, Omladinskih brigada, Bulevarom Mihajla Pupina i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka gradu saobraćati na svojim redovnim trasama (linija 83 u skladu sa radovima u Dobrovoljačkoj ulici);

u smeru ka Novom Beogradu i Zemunu saobraćaće Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom španskih boraca, Bulevarom Zorana Đinđića, Omladinskih brigada, Bulevarom Mihajla Pupina i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka gradu saobraćati na svojim redovnim trasama (linija 83 u skladu sa radovima u Dobrovoljačkoj ulici); linije 65, 72, 75, 77, 78, 15N u smeru ka Novom Beogradu i Zemunu saobraćaće Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom španskih boraca, Bulevarom Zorana Đinđića, ulicama Omladinskih brigada, Pariske komune i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka gradu saobraćati na svojim redovnim trasama;

u smeru ka Novom Beogradu i Zemunu saobraćaće Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom španskih boraca, Bulevarom Zorana Đinđića, ulicama Omladinskih brigada, Pariske komune i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka gradu saobraćati na svojim redovnim trasama; linija 71 u smeru ka Novom Beogradu saobraćaće Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom španskih boraca, Bulevarom Zorana Đinđića, Bulevarom umetnosti i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka gradu saobraćati na svojoj redovnoj trasi;

u smeru ka Novom Beogradu saobraćaće Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom španskih boraca, Bulevarom Zorana Đinđića, Bulevarom umetnosti i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka gradu saobraćati na svojoj redovnoj trasi; linija 95N će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom španskih boraca, Bulevarom Zorana Đinđića, Omladinskih brigada i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka gradu saobraćati na svojoj redovnoj trasi.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća, kao i privremeno stajalište „Španskih boraca 1” (#4116) u Ulici španskih boraca, 175 metara posle zone raskrsnice sa Bulevarom Mihajla Pupina.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć