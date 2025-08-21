OSVEŽEN PEŠAČKI PRELAZ: Obnova saobraćajne signalizacije na Zvezdari
U NEPOSREDNOJ blizini Osnovne škole "Vladislav Petković Dis" u Velikom Mokrom Lugu na opštini Zvezdara obnovljena je saobraćajna signalizacija, kako bi se povećala bezbednost pešaka.
Predsednik lokalne samouprave Mihailo Dosković obišao je radove i naglasio da je bezbednost dece na prvom mestu. Veliki broj prvaka kreće u školu, a oni još nisu dovoljno upoznati sa saobraćajnim pravilima.
- Pokrenuli smo akciju obnove signalizacije u blizini škola. Pešački prelazi biće osveženi kako bi bili uočljiviji i pešacima i vozačima. Apelujem na vozače da budu oprezniji i uspore u zonama škola - poručio je Dosković.
U narednim danima ekipe JKP "Beograd-put" obnoviće signalizaciju u vlizini ostalih škola na teritoriji opštine Zvezdara.
