Beograd

OSVEŽEN PEŠAČKI PRELAZ: Obnova saobraćajne signalizacije na Zvezdari

Jovana Manić

21. 08. 2025. u 11:05

U NEPOSREDNOJ blizini Osnovne škole "Vladislav Petković Dis" u Velikom Mokrom Lugu na opštini Zvezdara obnovljena je saobraćajna signalizacija, kako bi se povećala bezbednost pešaka.

ОСВЕЖЕН ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ: Обнова саобраћајне сигнализације на Звездари

GO Zvezdara

Predsednik lokalne samouprave Mihailo Dosković obišao je radove i naglasio da je bezbednost dece na prvom mestu. Veliki broj prvaka kreće u školu, a oni još nisu dovoljno upoznati sa saobraćajnim pravilima.

- Pokrenuli smo akciju obnove signalizacije u blizini škola. Pešački prelazi biće osveženi kako bi bili uočljiviji i pešacima i vozačima. Apelujem na vozače da budu oprezniji i uspore u zonama škola - poručio je Dosković.

 U narednim danima ekipe JKP "Beograd-put" obnoviće signalizaciju u vlizini ostalih škola na teritoriji opštine Zvezdara.

