MIRNA NOĆ U BEOGRADU: Bez većih incidenata

NOĆ u Beogradu protekla je relativno mirno, bez većih incidenata i prijavljenih saobraćajnih nezgoda, rečeno je jutros Tanjugu iz Hitne pomoći.

Foto: D. Milovanović

Ekipe Hitne pomoći tokom noći imale su ukupno 124 intervencije od čega je 29 bilo na javnom mestu, najčešće, kako navode, zbog lica u alkoholisanom stanju ili lakših povreda.

Za pomoć su se najviše javljali stariji sugrađani i hronični bolesnici poput asmatičara i hipertenzičara kojima, kako navode, smetaju aktuelne visoke temperature.