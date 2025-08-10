Beograd

MIRNA NOĆ U BEOGRADU: Bez većih incidenata

Танјуг

10. 08. 2025. u 07:12

NOĆ u Beogradu protekla je relativno mirno, bez većih incidenata i prijavljenih saobraćajnih nezgoda, rečeno je jutros Tanjugu iz Hitne pomoći.

МИРНА НОЋ У БЕОГРАДУ: Без већих инцидената

Foto: D. Milovanović

Ekipe Hitne pomoći tokom noći imale su ukupno 124 intervencije od čega je 29 bilo na javnom mestu, najčešće, kako navode, zbog lica u alkoholisanom stanju ili lakših povreda.

Za pomoć su se najviše javljali stariji sugrađani i hronični bolesnici poput asmatičara i hipertenzičara kojima, kako navode, smetaju aktuelne visoke temperature.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju