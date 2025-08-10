MIRNA NOĆ U BEOGRADU: Bez većih incidenata
NOĆ u Beogradu protekla je relativno mirno, bez većih incidenata i prijavljenih saobraćajnih nezgoda, rečeno je jutros Tanjugu iz Hitne pomoći.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći imale su ukupno 124 intervencije od čega je 29 bilo na javnom mestu, najčešće, kako navode, zbog lica u alkoholisanom stanju ili lakših povreda.
Za pomoć su se najviše javljali stariji sugrađani i hronični bolesnici poput asmatičara i hipertenzičara kojima, kako navode, smetaju aktuelne visoke temperature.
