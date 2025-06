PRIZNANJA ZA NAJHUMANIJE: Priznanja povodom Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi

SVETSKI dan dobrovoljnih davalaca krvi obeležava se sutra u Svečanoj sali Crvenog krsta Srbije sa početkom od 12.00.

Foto: Z. Rašić

Ovom prilikom najhumanijim sredinama biće uručena priznanja.

Na svečanosti će se prisutnima obratiti prof. dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije. Najhumanijim sredimana, kao što su Požarevac, Pirot, Kragujevac, Despotovac, Majdanpek, Lazarevac, Štrpce, Nova Varoš, Obrenovac, Inđija i Babušnica uručiti priznanja.

U subotu, 14. juna, krv se može dati u Institutu za transfuziju krvi Srbije, Svetog Save 39, od 8 do 15 časova. Takođe, krv se može dati i u dva transfuziološka autobusa – u Novom Beogradu ispred „Delta sitija” od 11 do 15 i u Kaluđerici ispred „Point centra” od 10 do 14 sati. Mobilna ekipa Instituta za transfuziju krvi biće i u Lazarevcu, u mestu Petka, na stadionu FK „Petka” od 10 do 14 časova.