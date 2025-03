AKCIJE DAVALAŠTVA KRVI: Transfuziološki autobusi parkirani ove nedelje širom prestonice

INSTITUT za transfuziju krvi Srbije poziva sve zainteresovane sugrađane da i tokom ove nedelje učestvuju u dobrovoljnom davanju krvi širom grada.

Osim u Institutu, akcije su planirane i na terenu na više lokacija u gradu.

Danas, 31. marta, za dobrovoljne davaoce krvi svoja vrata otvara Crveni krst Rakovice od 10.00 do 14.00, dok će se transfuziološki autobus nalaziti i ispred Desete gimnazije "Mihajlo Pupin", od 11.00 do 15.00.

Dan kasnije, akciji se pridružuju Novobeograđani od 11.00 do 15.00, a u sredu, 2. aprila, priliku da pokažu svoju humanost imaće zaposleni u Termoelektrani "Nikola Tesla A" od 8.00 do 13.00, kao i u GSP "Beograd" od 9.00 do 13.00.

U četvrtak, 3. aprila, svi Obrenovčani koji se odluče na ovakav podvig to će moći da urade ispred Crvenog krsta od 9.00 do 14.00, a u istom terminu će transfiziomobil biti ispred Medicinske škole "Beograd".