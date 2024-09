RODITELJIMA ČETIRI MILIJARDE: I dalje stižu pravosnažne presude zbog nezakonite naplate za boravak mališana u obdaništima

POJEDINI potrošači opštine Vračar biće bez vode u ponedeljak, 2. septembra, od 8.30 do 18 sati i to sa parne strane Bulevara kralja Aleksandra od Sinđelićeve do Sredačke ulice, kao i potrošači u Sinđelićevoj ulici broj 1, saopšteno je iz Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”.