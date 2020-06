Novosti onlajn/R. Šegrt | 16. jun 2020. 12:49 | Komentara: 0

UPRKOS korona virusu, ali i kiši koja je pretila, nešto više od 300 maturanata iz četiri srednje škole u Kikindi plesalo je danas svoju jedinstvenu maturantsku paradu.Na platou ispred Gradske kuće, istovremeno kad i njihovi vršnjaci širom Srbije i Evrope, igrali su po taktovima Štrausa, a na kraju, kako je to postalo već tradicionalno, i naše užičko kolo.Ovo je trinaesta generacija maturanata u Kikindi koja je na ovaj način označila kraj srednjoškolskog školovanja i plesom krenula u novu životnu etapu. Do sada je više od 5.000 mladih u ovom gradu na isti način proslavilo završetak srednje škole.U sadašnjoj generaciji su Aleksandra Pakaški i Igor Vrbaški, koji žele da postanu lekari.- Završila sam Medicinsku školu i planiram da upišem Medicinski fakultet u Novom Sadu. Znam da će biti teško, da je to težak fakultet, a kasnije i zahtevan i naporan posao, ali spremna sam, jer volim medicinu. Posao lekara je human i lep. Nadam se da ću uspeti – otkrila nam je Aleksandra.Organizator maturanske parade u Kikindi od samog početka Marko Markovljev zadovoljan je što je manifestacija održana, uprkos svim ograničenjima i ukupnoj situaciji i što su mladi Kikinđani plesali istovremeno sa vršnjacima u još 30 gradova u Srbiji.