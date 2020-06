Novosti online | 29. jun 2020. 20:20 |

Nekadašnja četvrta teniserka sveta Jelena Dokić dala je opširan intervju za britanski Telegraf u kome je pričala kroz kakve je probleme prolazila u karijeri.

A prema njenoj priči sve to je prouzrokovao njen otac Damir, koji je bio i njen trener, a neposredno posle te pobede je besan napustio teren bez izgovorene reči.