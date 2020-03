Đ.SAMOILOVIĆ | 20. mart 2020. 08:11 | Komentara: 0

VIRUS korona je zadao još jedan udarac belom sportu, tenis je stopiran do 7. juna, i to znači da će igrači propustiti celokupnu sezonu na šljaci. Međutim, ono što je bitnije, svi bodovi koje su igrači akumulirali u prolećnom delu sezone prošle godine su - zamrznuti. U prevodu, teniseri neće gubiti ništa zbog propuštanja turnira, a stanja na ATP i VTA listama će ostati nepromenjena, sve dok loptica ponovo ne počne da odskače između belih linija.I ne samo to, nedelje na vrhu prestaju da se broje, pa je sasvim izvesno da će Novak Đoković morati još da čeka kako bi svrgnuo Federera sa prvog mesta na večnoj listi.Što se tiče Novaka, koji prinudni "odmor" provodi u Marbelji, za njega je predviđeno bilo da nastupa u Madridu, gde brani titulu, kao i u Rimu. Novopečeno zamrzavanje, takođe znači da će put našeg asa ka skidanju Rodžera Federera sa prvog mesta večne liste potrajati najkraće do sledeće godine, a ne do oktobra tekuće, kako je bilo planirano u idealnom scenariju ove sezone.Pošto je suspenzija Đokovića zaustavila na 281. nedelji vladavine, jedino što bi mogao jeste da pretekne svog idola, Pita Samprasa (286), kao i da se dodatno približi Švajcarcu (310). Deluje da je Federeru, ova pauza došla u najboljem trenutku, pošto je on svakako bio otpisan do Vimbldona zbog operacije desnog kolena, i u pogon će se vratiti kad i ostatak Tura.Ovakav razvoj situacije, gde igrači uopšte neće zaigrati na šljaci, svakako će odmoći i Rafaelu Nadalu, koji je poznat kao igrač koji najbolje partije pruža upravo na toj podlozi. Ove godine, Španac je u planu imao učešće na gotovo svim turnirima na zemlji, kao i šansu da dodatno začini borbu sa Novakom Đokovićem za čelnu poziciju na ATP listi. Kada su u pitanju titule sa najvećih turnira, situacija će barem prema dosadašnjim informacijama ostati nepromenjena, odnosno, grend slemovi će biti održani po planu, sa izuzetkom Otvorenog prvenstva Francuske.Turniri koji su pogođeni novom odlukom iz najviše teniske organizacije su: Monte Karlo, Barselona, Madrid, Rim, na kojem bi nastupali i teniseri i teniserke, Minhen, Estoril, Ženeva i Lion u muškoj, kao i Strazbur i Rabat u ženskoj konkurenciji.OTKAZIVANjE Rolan Garosa, i premeštanje za septembar-oktobar, poremetilo je planove organizatora Lejver kupa, koji se svake godine u istom terminu (25-27. septembar) i poklapa se sa novim terminom Otvorenog prvenstva Francuske. Međutim, organizatori ovog takmičenja u Bostonu su rekli da su karte već rasprodate, kao i da ih je iznenadila odluka čelnika Rolan Garosa da takmičenje izmeste baš u tom terminu, ali i da neće otkazati svoj turnir.1. N. ĐOKOVIĆ (Srbija) 10.2202. R. Nadal (Španija) 9.8503. D. Tim (Austrija) 7.0454. R. Federer (Švajcarska) 6.6305. D. Medvedev (Rusija) 5.8901. Rodžer Federer 3102. Pit Sampras 2863. NOVAK ĐOKOVIĆ 2814. Ivan Lendl 2705. Džimi Konors 268Đ. SAMOILOVIĆ