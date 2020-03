Novosti online | 21. mart 2020. 20:11 | Komentara: 0

Specijalizovani košarkaški portal "Eurohoops" anketirao je sadašnje i bivše evroligaške igrače o aktuelnoj situaciji i pandemiji koronavirusa. Na pitanja novinara odgovaralo je desetak igrača, među njima i naš Bogdan Bogdanović, bek Sakramento Kingsa."Šokirajuće! Neverovatno je ovo teško za sve, ali svi smo zajedno u ovome. Moramo da budemo disciplinovani i da naučimo što više stvari oko novog virusa. Nova lekcija za nas kao zajednicu, društvo. Moramo da se nosimo sa time i da budemo svesni deljenja i snage ove virusa", rekao je Bogdanović.Kakva je trenutna situacija u Sakramentu? I u Sjedinjenim Američkim Državama je slično kao i u Evropi. Pravo kretanja je ograničeno."Isto kao i u svakom drugom gradu. Sve radnje su zatvorene, samo su supermarketi i bolnice otvoreni. Ima još više restrikcija, u poređenju sa prošlom sedmicom. Ne možemo da koristimo dvorane. Sve arene su zatvorene i moramo da budemo strpljivi i da prebrodimo ovo".Sada kada znamo situaciju, kako izgleda Bogdanova svakodnevica? Kako provodi vreme u situaciji u kojoj ne može da trenira."Pod ovim okolnostima - ne treniramo. Arene su zatvorene. Trudim se da budem što bolji, to je jedina stvar koju radim. Trudim se da se brinem o telu i da se pripremim za ono šta dolazi. Najteži deo oko svega ovoga je da ne znamo šta će se dogoditi i kada će se ova situacija završiti. Zato morate biti spremni i raditi na svemu kako bismo ostali u formi".Bogdanov osećaj kada je u pitanju NBA i Evroliga? Da li će se nastaviti? Kada?"U ovom momentu sam fokusiran na situaciju i kako da izvučem pozitivne stvari iz ovoga. Ne razmišljam o košarci. Nisam zabrinut oko toga. Postoje ljudi koji se time bave i kojima je to posao. Da isplaniraju raspored kada bude gotovo. Svačije mišljenje je sada važno. Šta god da se dogodi, igrači za sve treba da budu spremni, ali je u ovoj situaciji teško misliti o košarci. Svi su sada više fokusirani na to da se brinu o porodicama i da se prevaziđe ovaj virus. Jedini način da se to uradi je da se ostane kod kuće 2-3 sedmice ili mesec dana. I da se sačeka. Da se virus smiri", istakao je Bogdanović.