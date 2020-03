V.PRERADOVIĆ/Novosti online | 06. mart 2020. 18:33 > 20:51 | Komentara: 0

NA žurku u „Areni“ povodom 75. rođendana Zvezdine sportske porodice došlo je najmanje publike u evroligaškim mečevima ove sezone. Prazne stolice nisu pokvarile raspoloženje crveno-belih, koji su priredili košarkaški vatromet u duelu sa velikanom Makabijem – 92:76.

Slavljenički ram ove utakmice uokvirio je i igru u prvom poluvremenu. Odbrane su omekšane drugim duelom u tri dana, ali i odsustvom prevelike takmičarske tenzije. Makabi je u prošlom kolu osigurao učešće u plej-ofu, dok su šanse crveno-belih prilično izbledele nizom od četiri poraza.

Nedostatak fokusa u odbrani izraelskog velikana brutalno je kaznio jedan od najboljih šutera u evropskoj košarci. Beron je za 11 minuta postigao 19 poena, šutirajući trojke 5/5! Crveno-beli su u jednom trenutku vezali šest ubačaja van linije 6,75, na odmor otišli sa neverovatnom realizacijom 10/14 i šansom da ugroze evroligaški trojkaški rekord Budućnosti (21 iz prethodne sezone). I Beron je bio u aktivnoj poteri za Gaudlokom i Larkinom, koji sa deset trojki u jednom meču drže prvo mesto na večnoj listi.

Zvezdinog trenera Šakotu bi svakako više zadovoljilo da su njegovi igrači bili defanzivno orijentisani, s obzirom na to da šuterska klinika u „Areni“ nije napravila očekivanu rezultatsku razliku. Tim iz Tel Aviva prihvatio je izazov i ubacio osam trojki u prvom poluvremenu, sa takođe odličnih 50 odsto realizacije.

Po stavu crveno-belih u nastavku meča bilo je jasno na čemu je insistirao strateg crveno-belih. Takmičenje u šutiranju trojki povuklo se sa parketa, a Zvezda je pojačala odbranu do ozbiljnog takmičarskog intenziteta.

Razlika je rasla neuporedivo većom progresijom nego u revolveraškom prvom delu meča. Za pet minuta treće četvrtine crveno-beli su napad ponosa Izraela ograničili na samo pet poena i igrom koja je uključila i adute u reketu Štimca i Gista, stigli do velikih 18 poena prednosti. Pre ulaska u poslednju deonicu i „plus 22“ šuterskom serijom Pantera, koji je ubacio 14 u drugom poluvremenu.

Jedanaestom pobedom ostali su u drugom redu konkurencije za plej-of, pred gostovanje Real Madridu 12. marta.



C. ZVEZDA 92

MAKABI 76

DVORANA „Štark arena“. Gledalaca: 7.369. Sudije: Paterniko, Viklicki, Alijaga.

C. ZVEZDA: Panter 22 (4/6 za tri), Braun 4 (9 as), Perperoglu 5, Davidovac 2, Lazić 8, Beron 22 (5/7 za tri, 5 sk, 4 as), Gist 12 (5 sk), Lukas 2 (4 as), Dženkins, Simanić, Odžo 3, Štimac 12 (12 sk).

MAKABI: Brajant 3, Vilbekin 11, Ejsi, Rejnolds 7, Kalojaro 8, Hanter 8, Avdija 3, Džekson 4, Dorsi 19, Koen 7, Stodemajer 4, Zusman 2.

27:20, 22:23, 30:15, 13:18







TOK UTAKMICE





PRVA ČETVRTINA

Skromna poseta u Štark areni. Prve poene na meču beleži Beron šutem za dva poena. Makabi se muči na startu, pogađa i Štimac - 4:0. Zosman beleži poene za goste iz Tel Aviva. Lorenco Braun polovičan sa penala, ali Štimac najveći pod košem Izraelaca. Crveno-beli ne koriste iz tri pokušaja napad. Makabi još jednom promašuje, a Braun ponovo gubi loptu - 5:2.

Hanter lagano rešava zicer, pa šuterska klinika Berona i Vilbekina. Sada, nema odbrana - 11:9. Tri trojke Berona, ali Hanter dominira ispod koša - 14:11. Kakvi napadački minuti Zvezde, četvrta trojka Berona, pa prva Lazića i Gista. Odbrana Makabija ne postoji, pa Sferopulos uzima minutu odmora. Koen je malo ublažio zaostatak gostiju - 23:14.

Koen nastavlja da rešeta, nova trojka za goste, pa posle nove greške Brauna Avdija polovičan sa penala. Zvezda sada pokušava da lakim poenima razbije odbranu Makabija koja je agresivno visoko na tri poena izašla - 25:18. Rejnolds siguran za dva, a Beron nastavlja da puni koš Makabija - 27:20.



DRUGA ČETVRTINA

Dorsi pogađa trojku na startu druge deonice. Beron ubacuje još jednu dalekometnu bombu, a onda ponovo Dorsi sa penala topi prednost domaćih - 30:24. Beron odlazi na klupu, Zvezda nema raspoloženog igrača, a Rejnolds još više primiče Makabi - 30:26. Odžo prekida seriju gostiju.



Muče se u napadu obe ekipe. Amare Stodemajer je izašao na teren, ali daleko od nekadašnje forme. Dorsi sada pravi probleme Zvezdi, ali Panter uzvraća trojkom, pa promašuje zicer za plus deset. A onda trojka i surova kazna Džeksona - 38:33. Zvezda ima fantastično šutersko veče. Trojku pogađa i Perperoglu. Upisuje se i Amari Stademajer, zatim pogađa i Ilajdža Brajant – 41:38 . Prvi tajm-aut Šakote.



Panter nastavlja tamo gde je Beron stao. Trojka, pa dvojka Amerikanca - 46:38. Sferopulos uzima minutu odmora. Odbrane su jače na obe strane, ali Zvezda je profitirala. I da su kojim slučajem bili bolji sa penala domaći bi imali dvocifrenu prednost. Trojka Vilbekina, pa promašaj Lorenca Brauna i kraj prvog poluvremena - 49:43.

TREĆA ČETVRTINA

Vilbekin trojkom otvara drugo poluvreme. I onda velika greška Zosmana, prekršaj nad Braunom pri šutu za tri poena i tehnička igraču Makabija. Crveno-beli su pogodili četiri slobodna bacanja - 53:46. Crveno-beli nastavljaju da terorišu odbranu Makabija, Štimac ofanzivni skok i poeni. Nervozni gosti dobijaju još jednu tehničku, a prednost domaćih nastavlja da raste - 59:46.

Vilbekin prolazi kroz odbranu Zvezde, a onda Gist lagana dva poena postiže i faul u napadu Izraelaca, pa tajm-aut Sferopulos - 61:48. Trojka Lazića i velika prednost za domaće - 64:48. Dorsi promašuje trojku, a Štimac polovičan sa penala. Nova greška Izraelaca, Gist nastalja da kažnjava - 67:48. Dorsi sada sa penala spušta Zvezdinu prednost - 67:51.



Zvezda se sada muči u napadu, ali Štimac gospodari pod košem gostiju - 69:51. Rejnolds promašuje za dva, a onda trojka Pantera - 72:51. Makabi se raspao, dominacija Zvezde se nastavlja. Panter dominira u napadu igra fenomenalno, Izraelci nastavljaju da se ispucavaju i na na kraju treće deonice plus 23 za crveno-bele - 79:58.

ČETVRTA ČETVRTINA

Makabi igra nešto bolje na startu poslednje deonice. Od igrača Zvezde jedini raspoložen je Panter, api i dalje velika zaliha za crveno-bele - 83:65. Šakota uzima minutu odmora. Lukas postiže svoje prve poene. Kalojaro polovičan sa penala, a Zvezda je ušla u bonus - 85:67.