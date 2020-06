Boris Antić | 21. jun 2020. 08:12 | Komentara: 0

BROJKE* 3 reprezentacije je vodio Lagerbak pre Norveške

* 40 godina traje Tumbina karijera kao stručnjaka

* 764 meča je upisao Advokat kao trener ili selektor





I Srbija ima predstavnika pri vrhu ove zanimljive tabele, selektora Ljubišu Tumbakovića (67 godina), koji je na deobi 10. pozicije, zajedno sa Senjolom Gunešom (Turska), Karlosom Keirošem (Kolumbija), Vahidom Halilhodžićem (Maroko), Vanderlejem Luksemburgom (Palmeiras), Abelom Bragom (Vasko)... Interesantno je da će kormilar "orlova" biti mlađi kolega kada se sastanemo sa Norveškom u polufinalu baražu Lige nacija za Evropsko prvenstvo 2021. protiv Norveške u Oslu 8. oktobra. Jer, na klupi domaćina trebalo bi da sedi još iskusniji Šveđanin Lars Lagerbak (71), koji je daleke 1977. imao u džepu prvi trenerski ugovor.





GAĆINOVIĆ "SMENIO" KOSANOVIĆA





HODžSON BIO ŠAMPION 1976.





PRVIH 10

FUDBAL je postao poput nauke, uz primenu modernih tehnologija prilikom treninga, analize utakmica ili protivnika. Pa u sve se umešao i VAR... Zbog svega toga deluje da je trenerski posao danas rezervisan samo za predstavnike mlađih generacija, ali to nije potpuno tačno. Jer, postoji velika grupa iskusnih stručnjaka koji ne daju da ih pregazi vreme. Mozak im radi kao sat i sa 72, 73, 74... godine, i sa uspehom rade u svetu vrhunskog fudbala.I ne samo da su sadašnjost, nego pojedini klubovi na njima grade i budućnost. Tako je u 72-godišnji Dik Advokat tokom pauze zbog korone produžio ugovor sa Fejenordom do leta 2021, čime je odlučio da nastavi karijeru na klupi, koja traje od 1986. Tokom 34 godine staža, trofejni Holanđanin je bio i 2014. na klupi reprezentacije Srbije, gde se, doduše, nije proslavio.- Od oktobra, otkako sam došao u Fejenord, sve je počelo lepo - rekao je Advokat. - Međutim, pandemija nas je prekinula, i zato želimo da nastavimo gde smo stali, kada prođu ova čudna vremena. I dalje osećam strast kada izađem na teren, a i rukovodstvo je htelo da ostanem. Nema razloga da ne budem i ubuduće sa ovim divnim ljudima.Advokat, ipak, nije trenutni rekorder kada su u pitanju stratezi veterani. U najbitnijim takmičenjima, bilo klupskim ili reprezentativnim, najstariji je Italijan slovenačkog porekla Eduardo Reja, selektor Albanije. Nekadašnji trener Lacija, Napolija, Atalante, Kaljarija, Đenove... rođen je 10. oktobra 1945, što znači da će za manje pola godine proslaviti 75. rođendan. Zanimljivo, tek je u aprilu 2019, posle 30 godina rada po timovima, prvi put seo na klupu neke nacionalne selekcije.Na drugom mestu je pet meseci mlađi Žesualdo Fereira, koji vodi Santos, a zatim sledi 73-godišnji, neuništivi selektor Urugvaja Oskar Tabarez. Portugalac, čiji ugovor sa brazilskim velikanom ističe u decembru, poseban je po tome što je vodio sve najveće timove u domovini, Benfiku, Porto i Sporting, kao i Bragu, dok je Tabarez živa legenda u domovini, ali i u svetu. Mada je naraušenog zdravlja i često jedva hoda, i na štakama komanduje Suarezu, Kavaniju, Godinu i ostalim zvezdama dvostrukog prvaka planete.Tumba, koji kao strateg radi od 1980, međutim, nije najstariji aktivni trener u regionu. Od srpskog kormilara nacionalnog tima četiri godine više ima Mostarac Dušan Bajević (71), koji je seo na klupu Bosne i Hercegovine, kako bi je spremio takođe za plej-of. Kuriozitet je tako da su na široj listi dvojica nekadašnjih napadača Veleža, koji su igrali zajedno i u reprezentaciji Jugoslavije, popularni Princ sa Neretve, nekadašnji trener Crvene zvezde, i Halilhodžić.OD 16 trenera srpskih superligaša, najstariji je Dragan Gaćinović (54) iz subotičkog Spartaka, dok je na drugom mestu Simo Krunić (53) iz Radnika (Surdulica). Do smene u niškom Radničkom, ta čast je pripadala Miloradu Kosanoviću (69).MENADžER Kristal palasa Roj Hodžson (72) ima najdužu trenersku karijeru od elitnih stručnjaka, budući da je tim poslom počeo da se bavi još pre 44 godine u Halmštadu. I Englez je odmah u debitantskoj sezoni na klupi, doveo klub do titule prvaka Švedske 1976.Eduardo Reja (Albanija) 74Žesualdo Fereira (Santos) 74Oskar Tabarez (Urugvaj) 73Roj Hodžson (Kristal palas) 72Dik Advokat (Fejenord) 72Lars Lagerbak (Norveška) 71Dušan Bajević (BiH) 71Brus Arena (Nju Ingland) 68Klaudio Ranijeri (Sampdorija) 68Ljubiša Tumbaković (Srbija) 67* Ime i prezime, klub/reprezentacija, godine.