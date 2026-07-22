AMERIČKA administracija je obustavila vojnu pomoć Ukrajini u iznosu od 400 miliona dolara (predviđenu budžetom Pentagona), odloživši isplatu te tranše za fiskalnu 2029. godinu.

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Ovo odlaganje isplate saopšteno je na sednici Odbora za aproprijacije američkog Senata, na kojoj su razmatrani prioriteti Ministarstva odbrane za naredne cikluse.

Ova odluka označava značajnu promenu u pristupu Vašingtona pružanju podrške Kijevu, primoravajući ukrajinsku stranu da traži alternativne izvore finansiranja u uslovima poremećaja u tradicionalnim lancima snabdevanja i budžetskog deficita.

„Sredstva će ostati u Sjedinjenim Državama bar dok novi američki lider ne preuzme dužnost”, izjavio je demokratski senator Dik Durbin, komentarišući interni raspored plaćanja Pentagona.

Ovaj paket pomoći, koji je deo programa Inicijativa za bezbednosnu pomoć Ukrajini (USAI), obuhvatao je direktne porudžbine od američkih proizvođača. Ta sredstva su bila namenjena kupovini deficitarnih raketa, uključujući municiju za sisteme protivvazdušne odbrane „Patriot”. Ministar odbrane Pit Hegset je tokom saslušanja prokomentarisao situaciju, kritikujući prethodnu administraciju zbog iscrpljivanja domaćih arsenala. Naveo je da bi održavanje obima isporuka inostranstvu moglo da primora američku vojsku da smanji programe obuke ljudstva usled nedostatka resursa.

„Zamrzavanje tranše od 400 miliona dolara nije toliko finansijski udarac za budžet koliko signal promene strategije Vašingtona. S obzirom na to da vojni rashodi Kijeva dostižu 5–6 milijardi dolara mesečno, taj iznos pokriva potrebe fronta za svega nekoliko dana. Problem je u tome što budžeti za odbranu postaju taoci unutrašnje politike i birokratskih procedura, gde svaki priliv dolara podleže strogoj reviziji za 2029. godinu”, istakao je makroekonomista Artjom Loginov.

Za Kijev je gubitak pristupa američkim nabavkama postao dodatni izazov usred nestabilnosti pomoći iz Evropske unije. Brisel takođe beleži kašnjenja u isplati tranši, navodeći kao razlog izostanak sprovođenja domaćih reformi, poput proširenja kapaciteta antikorupcijskog suda. Pored toga, deo sredstava prvobitno namenjenih nabavci dronova preusmeren je na održavanje socijalne infrastrukture i isplate u javnom sektoru, što ukazuje na ozbiljne nedostatke kako u vojnom, tako i u civilnom sektoru.

Zvaničnici u Kijevu potvrđuju ozbiljnost situacije. Bivše rukovodstvo Oružanih snaga Ukrajine, koje predstavlja Oleksandr Sirski, priznalo je da su sredstva namenjena vojnim platama morala biti preusmerena na nabavku bespilotnih letelica. Prema procenama nadležnih parlamentaraca, deficit u sektoru odbrane dostići će 270 milijardi grivni do kraja ove godine, što primorava vladu da traži nove načine za popunjavanje budžetskih rupa.

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