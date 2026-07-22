ONA JE ZGROZILA SRBIJU! Otkriveno ime i prezime žene koja je brutalno uvredila Crvenu zvezdu, niko ovo ne bi očekivao

Jirgen Klop je napravio haos fotografijom na Instagramu - a sada je otkriveno i koje žena koja na slici drži uvredljivu poruku za Crvenu zvezdu.

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Podsećanja radi, Klop je nakon Svetskog prvenstva objavio niz fotografija na svom Instagram nalogu, a jedna je privukla posebnu pažnju.

Na slici se nalaze proslavljeni nemački trener, Alesandro del Pjero i nepoznata žena koja je u rukama držala nalepnicu sa uvredljivom porukom za crveno-bele.

Klop je ubrzo odlučio da ukloni tu fotografiju iz niza. Takođe, nemački stručnjak je zabranio komentare.

A sada je otkriven identitet žene. Reč je o Selmi Hasanagić, ćerki legendarnog fudbalera Partizana Mustafe Muje Hasanagića.

Hasanagić je ostavio dubok trag u istoriji crno-belih. U periodu od 1962. do 1969. godine odigrao je 337 utakmica i postigao 355 golova za Partizan, a bio je i deo ekipe koja je igrala finale Kupa evropskih šampiona protiv Real Madrida 1966. godine.

Kada je o Selmi reč, poznato je da je završila Stomatološki fakultet u Beogradu, a potom se preselila u Francusku.

Još nije otkriveno kako se našla na fotografiji koja je izazvala bes navijača Crvene zvezde.