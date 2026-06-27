VIORE SE TROBOJKE: Pešaci iz Novog Sada stigli do Zemuna (FOTO)

DANAS se u Beogradu, održava skup "Srbija jedna porodica". Reke ljudi iz svih krajeva Srbije su se prethodnih dana pešice uputile prema prestonici kako bi bili deo ovog velelpnog skupa.

Foto: Novosti

Jedni od njih su i meštani Novog Sada. Ni visoke temperature nisu mogle da ih spreče u njihovom naumu.

Sada su pešaci stigli do Zemuna.

Foto: Novosti

Podsećamo, pored bogatog dečijeg programa, rekordne zastave, primera tehnološkog napretka i koncerata najvećih domaćih muzičkih zvezda, građani će imati priliku i da naprave divne uspomene prilikom posete ovog velelepnog skupa.

Detaljnije o aktuelnim dešavanjima na Trgu Nikole Pašića i platou ispred Narodne Skupštine Srbije čitajte klikom OVDE!

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