VIORE SE TROBOJKE: Pešaci iz Novog Sada stigli do Zemuna (FOTO)
DANAS se u Beogradu, održava skup "Srbija jedna porodica". Reke ljudi iz svih krajeva Srbije su se prethodnih dana pešice uputile prema prestonici kako bi bili deo ovog velelpnog skupa.
Jedni od njih su i meštani Novog Sada. Ni visoke temperature nisu mogle da ih spreče u njihovom naumu.
Sada su pešaci stigli do Zemuna.
Podsećamo, pored bogatog dečijeg programa, rekordne zastave, primera tehnološkog napretka i koncerata najvećih domaćih muzičkih zvezda, građani će imati priliku i da naprave divne uspomene prilikom posete ovog velelepnog skupa.
Detaljnije o aktuelnim dešavanjima na Trgu Nikole Pašića i platou ispred Narodne Skupštine Srbije čitajte klikom OVDE!
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