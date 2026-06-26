BILO JE I SUZA! Deka zaplakao kad je ugledao predsednika Vučića (FOTO)

DOLAZAK predsednika Aleksandra Vučića u Oplaniće teče u jako emotivnoj atmosferi, a naša kamera je zabeležila i trenutak suza radosnica, kada je jedan deka zaplakao kad je predsednik stigao.

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Deka, presrećan što je Vučić stigao zaplakao je, dok su okupljeni skandirali "Aco, Srbine" i "Srbija pobeđuje".

Koliko je ovo značajan dan svedoče emocije ljudi, ljudi koji nisu samo iz ovog mesta, nego koji su pešačili iz drugih mesta, čak iz naše južne Pokrajine kako bi došli i dočekali Aleksandra Vučića.