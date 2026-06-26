Politika

BILO JE I SUZA! Deka zaplakao kad je ugledao predsednika Vučića (FOTO)

В.Н.

26. 06. 2026. u 19:06

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DOLAZAK predsednika Aleksandra Vučića u Oplaniće teče u jako emotivnoj atmosferi, a naša kamera je zabeležila i trenutak suza radosnica, kada je jedan deka zaplakao kad je predsednik stigao.

БИЛО ЈЕ И СУЗА! Дека заплакао кад је угледао председника Вучића (ФОТО)

FOTO: Novosti

Deka, presrećan što je Vučić stigao zaplakao je, dok su okupljeni skandirali "Aco, Srbine" i "Srbija pobeđuje".

Дека који је заплакао при доласку председника ВучићаFoto: ФОТО: Novosti

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Koliko je ovo značajan dan svedoče emocije ljudi, ljudi koji nisu samo iz ovog mesta, nego koji su pešačili iz drugih mesta, čak iz naše južne Pokrajine kako bi došli i dočekali Aleksandra Vučića.

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