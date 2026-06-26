"PEVAJ SRBIJO, ZEMLJO JUNAKA" Čaroban doček Vučića u Oplanićima, ore se pesme Baje Malog Knindže
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić dočekan je nakon otvaranja deonice autoputa Adrijani-Preljina na najpatriotskiji mogući način u Oplanićima.
Predsednik je održao kratak govor, a sve vreme su se puštale pesme Baje Malog Knindže i ona sada najpoznatija - "Pevaj, Srbijo".
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