Politika

"PEVAJ SRBIJO, ZEMLJO JUNAKA" Čaroban doček Vučića u Oplanićima, ore se pesme Baje Malog Knindže

В.Н.

26. 06. 2026. u 18:40

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić dočekan je nakon otvaranja deonice autoputa Adrijani-Preljina na najpatriotskiji mogući način u Oplanićima.

ПЕВАЈ СРБИЈО, ЗЕМЉО ЈУНАКА Чаробан дочек Вучића у Опланићима, оре се песме Баје Малог Книнџе

FOTO: Novosti

Predsednik je održao kratak govor, a sve vreme su se puštale pesme Baje Malog Knindže i ona sada najpoznatija - "Pevaj, Srbijo".

Uostalom, pogledajte i sami:

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