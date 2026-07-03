"VAR JE OPLJAČKAO HRVATE"! Zlatan Ibrahimović besan nakon trijumfa Portugala
Zlatan Ibrahimović je prokomentarisao duel između Hrvatske i Portugala na Mundijalu.
Podsećanja radi, Portugal je savladao Hrvatsku sa 2:1 i plasirao se u osminu finala na Svetskom prvenstvu.
Hrvatska je umalo izborila produžetke, kada je Joško Gvardiol u dubokoj nadoknadi pogodio glavom za 2:2, ali posle reakcije iz VAR sobe, pogodak je poništen zbog ofsajda. A Zlatan je dao svoje mišljenje.
- Za mene je to gol. Fudbal se svodi na ono što se zaista dešava na terenu, a kada sam pogledao snimak, video sam da se lopta odbila od portugalskog defanzivca pre nego što je stigla do hrvatskog napadača. To menja sve. Ako postoji nameran kontakt ili jasno odbijanje lopte koje poništava prethodnu fazu igre, onda ne možete kazniti napadača zato što se našao u toj poziciji - rekao je Ibrahimović.
Ibrahimović je posebno naglasio svrhu VAR tehnologije.
- Upravo zato VAR i postoji – da ispravi očigledne greške, a ne da stvara još više kontroverzi. Mislim da su arbitri doneli pogrešnu odluku. Svako ko je gledao utakmicu mogao je da vidi kontakt portugalskog igrača pre nego što je lopta stigla do hrvatskog napadača. Po mom mišljenju, gol je trebalo priznati.
U završnom delu izlaganja, čuveni Ibrakadabra posebno se osvrnuo na težinu ovakvih odluka tokom nokaut faze velikih turnira.
- Kada donosite ovakve odluke u poslednjim minutima utakmice na ispadanje, odlučujete o sudbini tima. Morate biti apsolutno sigurni. Po meni, ovo nije bio ofsajd – bio je to potpuno regularan gol - zaključio je Ibrahimović.
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