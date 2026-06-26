REMI PO MERI! Japan i Švedska podelili bodove i otišli u nokaut fazu Svetskog prvenstva!

RADUJU se i jedni drugi, 1:1 nakon 90' na "AT&T stadionu", dovoljno da se obe reprezentacije plasiraju dalje.

Tanjug/AP Photo/Sam Hodde

JAPAN - ŠVEDSKA 1:1 (0:0) Strelci: Elanga 62' - Maeda 56'

Prvo poluvreme je bilo za zaborav, gledali smo apsolutno najgorih 45 minuta do sada na SP, oprezni su bili i jedni i drugi, a jedinu priliku imali su Japanci krajem prvog dela igre kada je inteligentan udarac Nakamure unutar kaznenog prostora paradom zaustavio Zeterstrom.

"Dosadno" prvo poluvreme nadomestio je sjajan start drugog dela igre, rasplamasala se utakmica nakon pauze i već u 56. minutu su Japanci došli do prednosti.

Odlično su kombinovali na sredini terena, a onda je Doan oštrim pasom kroz odbranu Švedske pronašao Maedu kojem nije bilo teško da zatrese mrežu i tako donese veliku prednost "samurajima".

Ipak, ona je bila kratkog daha, trajala je svega šest minuta kada je Elanga sa ivice kaznenog prostora gađao dalji ugao i zbunio Suzukija koji je udarac pomešao sa centšutem, kasno reagovao i dozvolio Šveđanima da se ekspresno vrate u utakmicu.

Nakon toga usledio je ponovo miran period, što je donekle bilo i očekivano jer je Holandija povela sa 3:1 protiv Tunisa, Japanu je bilo jasno da ne može do prvog mesta u grupi i branio je bod, dok su Šveđani takođe bili zadovoljni remijem koji ih sa trećeg mesta vodi u nokaut fazu zbog veoma solidne gol-razlike, 7:7.

Malo je falilo da se to promeni u samoj završnici, Švedska je pretila preko Elange i Isaka, ali Suzuki je bio na visini zadatka i tako sačuvao "samuraje" na drugoj poziciji.

Holanđani će tako igrati sa Marokom u šesnaestini finala, Japanci će na Brazilce, dok Šveđani i dalje čekaju rivala, to će biti Nemačka, Švajcarska ili Francuska/Norveška.

A point shared to send both Japan and Sweden to the knockouts! 🤝#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026

DRUGO POLUVREME

90+7' Kraj utakmice, zadovoljni i jedni drugi, prošli su u nokaut fazu takmičenja!

90+4' Sada je zapretio i Isak, bio je najviši u skoku posle kornera, ali Suzuki ponovo na visini zadatka.

90+3' Napada Švedska, Elanga je probio po desnom boku i šutirao iz teškog ugla, Suzuki odbija udarac i čuva svoju mrežu.

90' Igraće se još sedam minuta, bez većih prilika u ovim trenucima, deluje da su obe reprezentacije zadovoljne bodom.

88' Lindelof izlazi zbog povrede, sa njim i Gudmundson, menjaju ih Starfelt, odnosno Nigren.

85' Ponovo Barton poseže za kartonom, Đokereš je sankcionisan nakon saplitanja protivnika.

81' Napadaju Šveđani u ovim trenucima, bez velikih šansi, ali inicijativa je na strani Skandinavaca pred samu završnicu meča.

78' Žuti karton nakon dugo vremena, Taniguči je upisan nakon faula nad Đokerešom.

77' Ovo je peto SP za Nagatoma, veliki uspeh za nekadašnjeg fudbalera Intera i pravu legendu japanskog fudbala.

76' Menjaju i Japanci, Vatanabe umesto Seka, Nagatomo menja Nakumuru.

75' Bernahrdson i Straud izlaze, menjaju ih Svenson i Sema, zanimljive izmene Potera.

71' Nastavlja se utakmica!

68' Holandija je u međuvremenu povela 3:1 i tako pravi veliki korak ka prvom mestu u grupi "F".

68' Pauza za vodu, gledamo odlično drugo poluvreme, očekuje nas zanimljiva završnica, videćemo da li će Švedska napasti drugo mesto ili će ponovo da se fokusira na odbranu svog gola.

67' Dupla izmena Japana, kraj za Uedu i Doana, ulaze Ogava i Junija Ito.

65' Rasplamsala se utakmica, odlična prilika za Isaka, ali sada je Suzuki bio spreman i brani neugodan udarac napadača Liverpula.

62' GOOOOOOOOOLČINA! Elanga sa ivice kaznenog prostora maestralnim udarcem gađa dalji ugao, Suzuki uhvaćen na spavanju, 1:1!

🚨 WORLD CUP 2026! 🇲🇽🇺🇸🇨🇦



ANTHONY ELANGA WITH A STUNNER! 🤩



🇯🇵 Japan 1-1 Sweden 🇸🇪 pic.twitter.com/Zk1FqNmsRc — Polymarket FC (@PolymarketFC) June 26, 2026

59' Ovaj pogodak bi mogao otvoriti utakmicu, Japanci sada jure gol-razliku i pokušavaju da stignu Holanđane, dok Šveđanima treba bod kako bi se sigurno plasirali u nokaut fazu takmičenja.

56' Konačnooooo! Vodi Japan! Sjajna akcija Japanaca, "probušili" su odbranu Švedske, a sjajan pas Doana u pogodak pretvara Maeda!

55' Tunis smanjio protiv Holandije, pa zatim izjednačio, ali gol mu je poništen zbog faula, jasan znak za "samuraje" da i dalje mogu do prvog mesta u grupi ako napadnu Šveđane.

53' Nešto bolje drugo poluvreme, napadaju Japanci, konačno imamo dešavanja na "AT&T stadionu".

48' Probao je Tanaka sa 20 metara, imao je dobru poziciju, ali je bio debelo neprecizan.

46' Počinje drugo poluvreme, nadamo se boljoj utakmici nego koju smo gledali u prvih 45 minuta.

PRVO POLUVREME

45+5' Kraj prvog poluvremena, ubedljivo najgoreg do sada na SP.

Level of football on display in this Japan Sweden game pic.twitter.com/x5DfrpmJTS — L🌬️(🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿) 🏆 (@afcliam17) June 25, 2026

45' Igraće se još pet minuta.

45' Evo prve velike prilike, Nakamura se lepo namestio unutar šesnaesterca, otvorio stopalo, ali Zeterstorm paradom zaustavlja udarac i šalje loptu u korner.

43' Isprekidana igra, dosta faulova, oprezni i jedni i drugi.

39' Menjaju i Japanci, zanimljivo, ne deluje da je reč o povredi, Taniguči ulazi umesto Itakure.

36' Kraj za fudbalera Atalante, videćemo o kakvoj povredi je reč, menja ga Lukas Bergval.

35' Ne deluje dobro, Hien leži u svom petercu, deluje da se sam povredio švedski reprezentativac.

32' Prvi karton na meču, Hien obara Uedu i prekida potencijalno veoma opasnu kontru "samuraja".

27' Nastavlja se meč, nadamo se boljem drugom delu prvog poluvremena.

Tanjug/AP Photo/Sam Hodde

24' Pauza za hidraciju, veoma dosadna utakmica za sada, čuju se zvižduci sa tribina, opravdano!

22' Prvi šut Japana, Ito je centrirao sa leve strane, pravo na Maedu koji nije uspeo lepo da usmeri loptu i poslao je preko gola.

16' Evidentno će Barton pustiti nešto grublju igru, Ito je jakim faulom zaustavio Elangu, ponovo bez kartona.

14' Dosta mirno za sada, bez ozbiljnijih prilika za gol, čekamo da se "rasplamsa" utakmica.

Tanjug/AP Photo/Tony Gutierrez

10' Barton je oprostio karton Tanaki, Japanac je prekinuo kontru Švedske oborivši Elangu sa leđa, vrlo je lako mogao biti upisan u tefter, sa razlogom se Poter žali četvrtom sudiji.

8' Još jedan pogodak Holanđana, ovaj meč se sve više pretvara u borbu za drugo mesto u grupi "F".

6' Prvi udarac na meču, Bergartson je pokušao sa ivice šesnaesterca, ali šutirao je pravo u Suzukija kojeg nije ozbiljnije testirao.

5' Holandija već vodi protiv Tunisa i samouvereno drži prvo mesto u grupi, Japan mora odgovoriti ako misli da se bori za vodeću poziciju.

2' Hrabro su krenuli Šveđani, izašli su visoko i izvukli par kornera, ozbiljan pritisak Nordijaca.

1' Krenuli smo!

UOČI MEČA

0.52 Igrači izlaze na teren, slede himne, pa možemo da počnemo sa utakmicom.

0.44 Malo istorije, najbolji rezultati večerašnjih rivala na SP su zapanjujući. Čuvena generacija Švedske je 1958. godine na domaćem terenu poklekla tek u finalu od Pelea, brazilskog čuda od deteta, i družine, dok Japan zanimljivo nikada nije išao dalje od osmine finale i ima skor 0-4 u nokaut fazama Mundijala.

0.39 Što se tiče istorijata međusobnih duela, ove dve selekcije su se sastajale četiri puta, doduše sve su bile prijateljske utakmice, ali zanimljivo je da su viđena čak tri remija uz trijumf Šveđana.

0.30 Pravu večeras deli Ivan Barton, salvadorski sudija koji je postao hit na društvenim mrežama zbog načina na koji je dodelio crveni karton Almironu zbog prekrivanja usta tokom razgovora sa protivnikom.

0.15 Nakon trijumfa Ekvadora situacija je sada jasna, Švedsku bod sigurno vodi dalje, Japanci su već tamo.

0.07 Navijači pristižu na utakmicu, videćemo da li će uspeti da popune ogromni "AT&T stadion" koji prima 70 000 ljudi.

0.01 Završeni su prvi mečevi današnjeg programa, Ekvador je napravio veliko iznenađenje i savladao Nemačku (2:1), dok je Obala Slonovače rutinski odradila posao protiv Kurasaa (2:0)

23.48 Poter takođe pravi nekoliko promena, očekivano mesto u startnoj postavi dobija Elanga, dok će na golu biti Videl Zeterstorm koji debituje na ovom SP.

23.44 Dosta rotira Hađime Morijasu, priliku dobijaju Maeda, Sugavara i Seko, videćemo da li će se to isplatiti iskusnom selektoru.

NAJAVA UTAKMICE

Iako su na prvenstvo došli bez nekoliko veoma bitnih igrača, Japanci su za sada odigrali dva meča na izuzetno visokom nivou i nalaze se u odličnoj poziciji pred poslednje kolo.

Prvo su odigrali hrabro protiv Holandije, dva puta se vraćali iz zaostatka i osvojili zlata vredan bod (2:2), dok su nakon toga makismalno iskoristili probleme Tunižana i ubedljivo slavili rezultatom 4:0.

AP Photo/Matias Delacroix

To je trenutno dovoljno za drugo mesto u grupi "F", a kako po novom formatu dalje idu po dve prvoplasirane ekipe iz svake grupe uz 8/12 najbolje trećeplasiranih, jasno je da bi trebalo čudo da se desi da se "samuraji" ne nađu u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.

Što se tiče Šveđana, oni su za sada odigrali kako se očekivalo, ubedljivo su savladali Tunis (5:1), ali su nakon toga poraženi od Holandije uz veoma loše defanzivno izdanje i četiri primljena gola (1:5).

To znači da su trenutno treći uz tri osvojena boda i gol-razliku 6:6, tako da bi im bod večeras dosta značio i ozbiljno bi ih pogurao ka nokaut fazi Mundijala.

FOTO: Tanjug/AP/Sofia Yaker

Za njih bi plasman dalje bio veliki uspeh i možemo očekivati motivisane "plavo-žute", a takođe bi mogli videti i nekoliko promena selektora Grema Potera u odnosu na duel sa Holandijom, pošto sigurno ne može biti zadovoljan nastupom svojih igrača protiv popularnih "lala".

Takođe, ko završi kao vodeći u ovoj grupi već zna rivale u šesnaestini finala, prvoplasirani će igrati sa Marokom, drugoplasirani sa Brazilom, dok se za trećeplasiranog još ne zna da li će dogurati do nokaut faze.

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