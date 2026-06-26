VUČIĆ NAJAVIO VAŽNE VESTI: U subotu ćemo otkriti pod kojim imenom idemo na izbore, u ponedeljak o novim merama za građane
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao sa u Inđiji sa građanima koji su u velikom broju pešice krenuli iz unutrašnjosti ka Beogradu kako bi prisustvovali velikom skupu u subotu, 27. juna.
Predsednik ističe da želimo zemlju koja razlike traži na izborima.
- Pogledajte svoje roditelje. Kolike su im bile plate i penzije pre, a kakve su danas? Kako su vam živeli bake i deke? Da li je kurs dinara bio stabilan? Nije bio još od Prvog svetskog rata, a sada je stabilan već 14 godina. Ništa se ne podrazumeva, baš kao ni mir i sloboda. Slobodu i nezavisnost koju danas imamo ljudi uzimaju zdravo za gotovo. Morate da imate mnogo znanja i hrabrosti da izbegnete sankcije i osude i da sačuvate stabilnost. Glavni razlog da dođete jeste to što mi ne širimo mržnju niti osvetu. Izbori će biti teški, ali verujem u snagu ljudi. Istraživanja nisu loša, dobili smo ih preksinoć i analizirali, bolje je nego što je bilo, ali ja nikad nisam zadovoljan - to je ta moja želja da uvek nešto unapredim.
Vučić ističe da većinski deo Srbije ipak veruje da država ide u dobrom pravcu.
- Lako je biti protiv nečega. Ovi ljudi su prihvatili da budu prokazani, ali oni ne brinu zbog toga, jer imaju nešto u šta veruju. Drugi bi Srbiju urušili neverovatnom brzinom. Treba da verujete u nešto pozitivno i da ne mrzite nikoga.
Predsednik je naveo da u danima pred nama Srbija potpisuje veoma važan ugovor.
- Potpisujemo ugovor o završetku radova na Hramu Svetog Save, a posle ostaje samo održavanje. Unutrašnjost Hrama biće jedna od najlepših. Pred nama su intenzivni i naporni dani...
Predsednik je rekao da će skup 27. juna biti mogućnost da se pokaže sloga ljudi.
- Napravićemo lep spektakl ljudi sa idejom, koji ne mrze nikoga. Biće igrališta, igraonica i raznih sadržaja za decu.Predsednik je rekao da će narednih dana biti predstavljen novi paket.
Vučić je otkrio da se spremaju povišice.
- U ponedeljak ćemo najkonkretnije pričati o merama. Da pomognemo siromašnijima, verujem da će ljudi biti zadovoljni. Verujem da će penzije mnogo da rastu, ali i plate. U subotu ćemo otkriti pod kojim imenom idemo na izbore i kako jedna reč može da ima više značenja... Znamo šta su radili i kroz šta ste morali da prođete, ali moramo da pružimo ruku i da napravimo razliku između pristojne Srbije i onih koji su širili podele.
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