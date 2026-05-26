ČELIČNO PRIJATELJSTVO: Vučić i Si glavna tema u kineskim medijima
KINESKI mediji ne prestaju da pišu o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Srbiji u najboljem mogućem svetlu, pokazajući samo značaj posete.
Najveći i najuticajniji kineski mediji sa puno pažnje prate posetu srpske delegacije, potencirajući čelično prijateljstvo Srbije i Kine. Takođe, na naslovnim stranama najvažnijih kineskih novina centralna tema je, naravno, Vučićeva poseta, sastanci sa Sijem kao i priča o ordenu kojim je kineski predsednik odlikovao našeg predsednika.
Na svim naslovnicama su predsednik Si i predsednik Vučić koji se nasmejani rukuju. Rukovanje Srbije i Kine i čvrsti prijateljski stisak koji nikada niko neće moći da oslabi.
Ističu se obostrane poruke, naročito poruke predsednika Sija koje nagoveštavaju put Srbije i predstavljaju našu zemlju, onako kako zaslužuje, kao državi koja nezaustavljivo juri napred!
I nije samo vest do da kineski mediji pišu o našem predsedniku, već da je on glavna vest na svim portalima i agencijama, te da se iz sata u sat doda neka novost vezana za posetu, Vučića i Srbiju.
Komentari (0)