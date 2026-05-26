"VUČIĆ U RAVNI S NAJVEĆIM SVETSKIM LIDERIMA": Analitičari o susretu Sija Đinpinga i predsednika Srbije u Pekingu

ZVANIČNA poseta predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, Narodnoj Republici Kini i susret sa predsednikom Kine, Si Đipingom, prema ocenama analitičara i stručnjaka za međunarodne odnose, predstavljaju jedan od najvažnijih diplomatskih događaja za Srbiju u poslednjih nekoliko decenija.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Analitičar i narodni poslanik Uglješa Mrdić kazao je za "Novosti" da je poseta Aleksandra Vučića Kini istorijska.

- Ovo je svakako istorijska poseta. Kina je pokazala veliko poštovanje prema Srbiji i našem predsedniku. To potvrđuje i današnji događaj na kojem je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u Pekingu uručena Medalja prijateljstva Narodne Republike Kine koja predstavlja najveći i najviši čin poštovanja koji se ukazuje prema jednom stranom državljaninu, najčešće državniku strane zemlje - kazao je Mrdić.

Dodao je da sastanak Aleksandra Vučića i Si Đinpinga u Pekingu spada u veoma važne strateške događaje za Srbiju iz nekoliko razloga.

- Jedan od najkonkretnijih značaja posete naše delegacije Kini, predvođene Aleksandrom Vučićem, jeste ekonomski, jer Srbija već godinama ima snažan priliv kineskih investicija u oblasti rudarstva, infrastrukture, kao i brojnih fabrika. Očekuje se novi talas investicija i ugovora, zbog više desetina sporazuma. Razgovor sa Si Đipingom bio je fokusiran na ekonomiju i blisku saradnju dve države. Ovaj sastanak direktno utiče na radna mesta, industriju i infrastrukturu u Srbiji. Takođe, posle današnjih događaja imaćemo bolje geopolitičko pozicioniranje Srbije. Kina je jedan od ključnih globalnih aktera, a odnos s njom daje Srbiji veću pregovaračku težinu na međunarodnoj sceni. Ovakvi susreti pokazuju da Srbija ima pristup najvišem nivou svetske politike. Kina dosledno podržava teritorijalni integritet Srbije i ne priznaje nelegalnu tzv. državu Kosovo. Zauzvrat, Srbija podržava politiku "jedne Kine". Ovo je jedan od ključnih razloga zašto je odnos Beograda i Pekinga strateški važan - ocenio je Mrdić.

Foto: Tanjug/Nenad Mihajlović Uglješa Mrdić

Mrdić je dodao da ova poseta potvrđuje i jaku saradnju u oblasti tehnologije, vojne i industrijske saradnje.

- Odnosi Srbije i Kine su već definisani kao strateško partnerstvo. Ovaj susret služi da se taj odnos dalje produbi i konkretizuje. Predsednikova poseta Kini i njegov sastanak s predsednikom Kine je važan jer istovremeno pokriva tri ključna nivoa. A to su ekonomski, zbog investicija i projekata, politički zbog podrške u međunarodnim pitanjima, i geostrateški zbog pozicije Srbije u svetu. Zato se i opisuje kao jedan od najvažnijih susreta za Srbiju u novijoj istoriji - rekao je Uglješa Mrdić.

Poseta - kruna višegodišnjeg građenja odnosa s Kinom

Radomir Hadžibabić iz Centra za društvenu stabilnost rekao je da poseta Aleksandra Vučića Kini ima višedimenzionalan značaj za Srbiju.

- Zvanična, državna, poseta predsednika Aleksandra Vučića Kini ima izuzetan, višedimenzionalni značaj za Srbiju. Čak ju je i sam predsednik Vučić definisao kao "najvažniju posetu u svojoj političkoj karijeri", a njen značaj se može posmatrati iz dva ugla kao političko-geostrateški i kao ekonomski. Politički i geostrateški to je veoma značajna poseta koja se odvija u trenutku intezivnih globalnih diplomatskih aktivnosti, svega nedelju dana nakon posete američkog predsednika, Donalda Trampa, Kini, i samo par dana nakon posete ruskog predsednika, Vladimira Putina, Kini. Činjenica da je lideru jedne balkanske zemlje ukazana ovakva čast i pažnja (boravak u strogo čuvanom državnom kompleksu i četvoročasovni razgovori sa Sijem) podiže međunarodni ugled i pregovaračku poziciju Srbije - ocenio je Hadžibabić.

Dodao je da je ova poseta potvrda "čeličnog prijateljstva" Srbije i Kine.

- Peking pruža bezuslovnu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije (pre svega po pitanju Kosova i Metohije) bez političkih uslovljavanja. Srbija je, s druge strane, prva evropska država koja je u potpunosti podržala kinesku viziju o "zajednici sa zajedničkom budućnošću". Tokom ove posete potpisuju se i dve velike zajedničke izjave između Vučića i Sija. Kako je predsednik naglasio, politički sastanci s državnim vrhom Kine – uključujući s premijerom Li Ćijangom i sa Vangom Huningom (kojeg često nazivaju "kineskim Kisindžerom") – šalju jasan signal kineskim korporacijama. Kada kineski privredni giganti vide nivo poštovanja koji predsednik Si Đinping ukazuje Srbiji, to automatski otvara vrata za sve buduće ekonomske pregovore - rekao je naš sagovornik.

Foto: privatna arhiva Radomir Hadžibabić

Hadžibabić je istakao da ne smemo zanemariti ni ekonomski i tehnološki značaj posete.

- Ekonomska saradnja je konkretizovana potpisivanjem više od 30 međudržavnih sporazuma i ugovora, sa najavljenim novim investicijama i zajedničkim ulaganjem Republike Srbije i NR Kine. Fokus se sada pomera sa tradicionalne infrastrukture na dolazeće industrije, kao što su veštačka inteligencija, razvojni R&D centri, proizvodnja mikročipova i humanoidna robotika. Ukratko, ova poseta predstavlja krunu višegodišnjeg građenja odnosa s Kinom, koja Srbiji obezbeđuje snažnu političku podršku među velikim silama, ali i direktnu finansijsku i tehnološku podršku za dalji privredni razvoj i modernizaciju - zaključio je Hadžibabić.

Vučić u ravni s najznačajnijim svetskim liderima

Politikolog Danilo Jovićević rekao je da svečani doček i prijem predsednika Aleksandra Vučića u NR Kini govore o tome koliko nas Kina poštuje.

- Sam ceremonijal, uz crveni tepih, počasnu gardu i intoniranje himni Srbije i NR Kine od strane domaćina, govore u prilog tome da su predsednik Vučić i Srbija izuzetno uvaženi od strane kineskog predsednika Si Đinpinga i čitavog kineskog naroda, kao i da NR Kina izuzetno ceni to što naša država vodi samostalnu i nezavisnu politiku uprkos izazovima s kojima se suočavamo - rekao je Jovićević.

On je prokomentarisao i dodelu Ordena prijateljstva predsedniku Aleksandru Vučiću.

- Dodela Ordena prijateljstva našem predsedniku od strane Si Đipinga je snažan pečat razvoju dobrih odnosa između Republike Srbije i NR Kine i pokazatelj čeličnog prijateljstva, kao i zahvalnosti Si Đinpinga lično predsedniku Vučiću na izgradnji strateškog partnerstva sa NR Kinom - ocenio je Jovićević i dodao:

- Ova poseta predsednika Vučića umnogome je istorijska, jer dolazi u istom mesecu u kom se predsednik Si Đinping sastao s predsednikom Ruske Federacije, Vladimirom Putinom, i predsednikom SAD, Donaldom Trampom, što predsednika Srbije stavlja u istu ravan s najznačajnijim liderima sveta.

Foto: privatna arhiva Danilo Jovićević

Jovićević smatra da je izuzetna vest što su predsednik Srbije i predsednik NR Kine potpisali zajedničku izjavu o izgradnji zajedništva Srbije i NR Kine o unapređenju i sprovođenju četiri globalne inicijative, kao i memorandume iz različitih oblasti.

- Očekuje se, nakon susreta dvojice državnika, potpisivanje preko 30 bilateralnih sporazuma čija je vrednost procenjena na preko milijardu evra, a koji se tiču, pre svega, infrastrukturnih projekata, zatim energetike, medicine, poljoprivrede i veštačke inteligencije. Ovim bi Srbija postala ključna država u Evropi kad su u pitanju direktne strane investicije iz NR Kine, koje svake godine beleže sve veći rast, što vidimo po porastu broja kineskih kompanija, robne razmene i broja zaposlenih državljana Republike Srbije u ovim kompanijama - naveo je Jovićević.

On je podsetio da su kineske investicije u Srbiji već sada premašile 14 milijardi evra, sa ozbiljnim indikatorima da će NR Kina u budućnosti još više ulagati u Srbiju, čime bi kineske kompanije postale "ozbiljan motor razvoja srpske privrede".

- Dobra vest za sve građane Srbije jeste to što je NR Kina najavila snažnu podršku i svoje učešće na projektu EXPO 2027, čime se samom projektu daje težina i izuzetan značaj u međunarodnim okvirima, a pre svega predstavlja pokazatelj da će ovaj projekat doneti Srbiji najveći direktan priliv stranih investicija, čime je već sada projekat EXPO 2027 ušao u istoriju - rekao je naš sagovornik.

Na kraju je poslao snažnu poruku:

- Neka živi čelično prijateljstvo Republike Srbije i NR Kine!

BONUS VIDEO: POSEBNA ČAST ZA PREDSEDNIKA SRBIJE: Film o svim susretima sa Sijem