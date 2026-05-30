Tenis

ISPAO SA ROLAN GAROSA, A DAN KASNIJE - JOŠ I OVO: Novak Đoković saznao lošu vest

Новости онлине

30. 05. 2026. u 15:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Na teniskim terenima u Parizu odvija se drugi grend slem turnir sezone, Rolan Garos, a nakon što je, poput Janika Sinera, i Novak Đoković iznenađujuće izgubio, dobio je još jednu lošu vest.

ИСПАО СА РОЛАН ГАРОСА, А ДАН КАСНИЈЕ - ЈОШ И ОВО: Новак Ђоковић сазнао лошу вест

Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Đoković je poslednjih meseci često bio tema kada bi novinari pričali sa izuzetno talentovanom Amerikankom srpskog porekla, Ivom Jović.

Kako i ne bi, kada ga je ona hvalila na sav glas, a potom i priznala da "ne želi previše da ga uznemirava". Imao je i on šta lepo da poruči o njenom teniskom talentu, ali...

Kao što je i on "prevremeno" završio sa nastupima na Otvorenom prvenstvu Francuske ut tenisu, tako je Rolan Garos 2026. završen danas i za Jovićevu.

Dan posle Đokovićevog šok-poraza (a vodio je sa 2:0 u setovima), i "naša Amerikanka" je eliminisana.

Naime, japanska teniserka Naomi Osaka plasirala se u osminu finala Rolan Garosa, pošto je danas u Parizu u trećem kolu pobedila Ivu Jović posle velike borbe sa 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4.

Iva Jović / FOTO: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus


Meč je trajao dva sata i 58 minuta.

Osaka je 16. teniserka sveta, dok se Jović nalazi na 17. mestu VTA liste.


Japanka će u osmini finala igrati sa pobednicom meča između Beloruskinje Arine Sabalenke i Darije Kasatkine, Ruskinje koja se Rusije odrekla i sada nastupa za Australiju.

Naomi Osaka / FOTO: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus


Plasman u osminu finala izborila je i Ruskinja Dijana Šnajder, koja je nadigrala Ukrajinku Aleksandru Olijnjikovu 7:5, 6:1. Šnajder će u osmini finala sa boljom iz duela između Kanađanke Viktorije Mboko i Amerikanke Medison Kiz.

Poljakinja Maja Hvalinska plasirala se u osminu finala turnira u Parizu, pošto je u trećem kolu bila bolja od Grkinje Marije Sakari 1:6, 6:3, 6:2. Poljska teniserka će u osmini finala igrati sa pobednicom meča između Amerikanke Amande Anisimove i Dijane Pari iz Francuske.

 

Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Rolan Garos 2026 "vri"

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Igra je podignuta na viši nivo uz ove bonuse dobrodošlice bez uslova

Igra je podignuta na viši nivo uz ove bonuse dobrodošlice bez uslova