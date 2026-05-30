ISPAO SA ROLAN GAROSA, A DAN KASNIJE - JOŠ I OVO: Novak Đoković saznao lošu vest

Na teniskim terenima u Parizu odvija se drugi grend slem turnir sezone, Rolan Garos, a nakon što je, poput Janika Sinera, i Novak Đoković iznenađujuće izgubio, dobio je još jednu lošu vest.

Đoković je poslednjih meseci često bio tema kada bi novinari pričali sa izuzetno talentovanom Amerikankom srpskog porekla, Ivom Jović.

Kako i ne bi, kada ga je ona hvalila na sav glas, a potom i priznala da "ne želi previše da ga uznemirava". Imao je i on šta lepo da poruči o njenom teniskom talentu, ali...

Kao što je i on "prevremeno" završio sa nastupima na Otvorenom prvenstvu Francuske ut tenisu, tako je Rolan Garos 2026. završen danas i za Jovićevu.

Dan posle Đokovićevog šok-poraza (a vodio je sa 2:0 u setovima), i "naša Amerikanka" je eliminisana.

Naime, japanska teniserka Naomi Osaka plasirala se u osminu finala Rolan Garosa, pošto je danas u Parizu u trećem kolu pobedila Ivu Jović posle velike borbe sa 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4.

Meč je trajao dva sata i 58 minuta.

Osaka je 16. teniserka sveta, dok se Jović nalazi na 17. mestu VTA liste.



Japanka će u osmini finala igrati sa pobednicom meča između Beloruskinje Arine Sabalenke i Darije Kasatkine, Ruskinje koja se Rusije odrekla i sada nastupa za Australiju.



Plasman u osminu finala izborila je i Ruskinja Dijana Šnajder, koja je nadigrala Ukrajinku Aleksandru Olijnjikovu 7:5, 6:1. Šnajder će u osmini finala sa boljom iz duela između Kanađanke Viktorije Mboko i Amerikanke Medison Kiz.

Poljakinja Maja Hvalinska plasirala se u osminu finala turnira u Parizu, pošto je u trećem kolu bila bolja od Grkinje Marije Sakari 1:6, 6:3, 6:2. Poljska teniserka će u osmini finala igrati sa pobednicom meča između Amerikanke Amande Anisimove i Dijane Pari iz Francuske.



