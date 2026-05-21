Politika

MARTA KOS: Pozdravljam usvajanje četiri izborna zakona u Srbiji

В. Н.

21. 05. 2026. u 09:14

EVROPSKA komesarka za proširenje Marta Kos pohvalila je usvajanje izmena i dopuna četiri izborna zakona i napredak u primeni ODIHR preporuka i poboljšavanju izbornih uslova.

МАРТА КОС: Поздрављам усвајање четири изборна закона у Србији

Foto: Vikipedija

- Pozdravljam usvajanje četiri izborna zakona od strane Srbije nakon preporuka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR). Ovo je prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Nastavljamo tesnu saradnju sa srpskim vlastima u cilju usvajanja dva ključna preostala zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti - objavila je Marta Kos na mreži X.

SLIKA SVE GOVORI: LJubav cveta između Đukanovića i Spajića

NA prijemu koji je crnogorski premijer Milojko Spajić priredio povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, u vinogradu „13. jul Plantaže”, kod Vinskog podruma Šipčanik, okupilo se društvo koje je, samo po sebi, dovoljno za "političku fotografiju godine", ali jedna se posebno ističe.

21. 05. 2026. u 08:58

