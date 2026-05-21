VUČIĆ DANAS SA UKRAJINSKOM DELEGACIJOM: Predvodi ih potpredsednik Vlade
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa članovima ukrajinske delegacije.
Ukrajinsku delegaciju predvodi potpredsednik Vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije, Taras Kačka.
Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, s početkom u 10.00 časova.
Kako je saopštila Služba za saradnju s medijima predsednika Republike, nakon sastanka medijima će biti prosleđeno saopštenje.
(Tanjug)
