VUČIĆ DANAS SA UKRAJINSKOM DELEGACIJOM: Predvodi ih potpredsednik Vlade

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa članovima ukrajinske delegacije.

Ukrajinsku delegaciju predvodi potpredsednik Vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije, Taras Kačka.

Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, s početkom u 10.00 časova.

Kako je saopštila Služba za saradnju s medijima predsednika Republike, nakon sastanka medijima će biti prosleđeno saopštenje.

