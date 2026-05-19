JE LI TO NOVA KOALICIJA NA POMOLU? Da li je Nestorović za priznavanje lažne države ili je ZLF počeo da veruje u marsovce?

NEKOLIKO amandmana u Skupštini Srbije zajedno su predlagali blokaderi iz Zeleno-levog fronta (ZLF) i Branislav Nestorović!

Postavlja se pitanje - je li to nova koalicija na pomolu?

Da li ovo znači da je Nestorović za priznavanje lažne države Kosovo ili je ZLF počeo da veruje u marsovce?

Poslanici Skupštine Srbije, nakon postavljanja poslaničkih pitanja, prešli su na raspravu o amandmanima na izmene Zakona o izboru narodnih poslanika.

Poslanici su prošle sedmice završili načelnu raspravu o izmenama seta izbornih zakona, koje je predložio poslanik SNS Miroslav Petrašinović i prešli na raspravu o amandmanima, a završili su pretres u pojedinostima na dopune Zakona o izboru predsednika Republike.

Osim Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o izboru predsednika Republike, na dnevnom redu su i predlozi za izmenu Zakona o lokalnim izborima i predlozi izmena i dopuna Zakona o Ustavnom sudu.

Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana.