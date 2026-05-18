VUČIĆ DANAS NA SVETSKOM URBANOM FORUMU: Učestvuju predstavnici oko 180 zemalja
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas u Bakuu na 13. Svetskom urbanom forumu (WUF13) koji će, prema očekivanjima organizatora, okupiti više od 41.000 učesnika iz oko 80 zemalja.
Učestvovaće šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva.
Svetski urbani forum održava se od danas do 22. maja na stadionu Baku Olympic Stadium pod temom "Stanovanje u svetu: Bezbedni i otporni gradovi i zajednice" u organizaciji UN Habitat, saopštili su organizatori.
Vučić će nakon ceremonije otvaranja, prisustvovati obraćanjima domaćina, najviših zvaničnika Ujedinjenih nacija, predstavnika istaknutih globalnih kompanija, kao i vodećih svetskih aktera civilnog društva u oblasti održivog razvoja.
Vučića očekuje i niz susreta i razgovora sa zvaničnicima koji učestvuju na Forumu.
Obraćanje predsednika Vučića predviđeno je u okviru centralnog dela Foruma koji okuplja šefove država i vlada.
Svetski urbani forum, jedan je od najznačajnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, urbanizaciji i održivom razvoju.
Forum organizuje UN Habitat u saradnji sa Vladom Azerbejdžana, a okuplja svetske lidere, urbaniste, predstavnike vlada, investitore, stručnjake i organizacije civilnog društva iz celog sveta.
U fokusu ovogodišnjeg foruma nalazi se problem nedostatka pristupačnog i bezbednog stanovanja.
Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od tri milijarde ljudi širom sveta nema adekvatne uslove za život, dok brza urbanizacija, rast cena nekretnina i klimatske promene dodatno pogoršavaju situaciju.
Organizatori ističu da gradovi moraju postati otporniji, održiviji i prilagođeni potrebama stanovništva.
