BRUTALAN UDAR NA CRNOM MORU: Rusija napala ukrajinske spasilačke brodove, u toku je hitna evakuacija ranjenih

DVA ukrajinska broda za potragu i spasavanje su oštećena, a nekoliko članova posade je povređeno nakon ruskog napada tokom humanitarne misije u Crnom moru.

Foto: Screenshot/VSU

Prema rečima zamenika premijera Ukrajine za obnovu i ministra za razvoj zajednica i teritorija Oleksija Kulebe, 6. juna, ruske snage su napale dva čamca ukrajinske Pomorske službe za traganje i spasavanje dok su delovali unutar ukrajinskog pomorskog koridora u Crnom moru.

Brodovi ukrajinske mornarice su potom raspoređeni da evakuišu ranjenike.

- Rusija je napala dva civilna broda za traganje i spasavanje, još jednom grubo kršeći norme međunarodnog humanitarnog prava - rekao je Kuleba.

- Neprijatelj je pogodio dva čamca Pomorske službe za traganje i spasavanje koji su obavljali humanitarnu misiju unutar ukrajinskog pomorskog koridora. Nažalost, ima žrtava. Evakuacija čamcima ukrajinske mornarice je u toku - dodaje Kuleba.

Prema fotografijama koje je objavio Kuleba, najmanje jedan od brodova je pretrpeo vidljivu štetu. Ukrajinske vlasti nisu otkrile tačan broj povređenih, mada je portparol Mornarice Dmitro Pletenjčuk rekao da je nekoliko ljudi povređeno, uključujući osobe sa umerenim povredama.

U razgovoru za "Suspilne" 7. juna, Pletenčuk je rekao da su čamci obavljali funkcije potrage i spasavanja zaštićene međunarodnim konvencijama.

Izjavio je da su ruski operateri dronova napali plovila uprkos njihovom zaštićenom statusu prema međunarodnom humanitarnom pravu.

- Službe traganja i spasavanja su generalno pod međunarodnom zaštitom, pod zaštitom međunarodnih konvencija. Ipak, to nije zaustavilo ruske operatere dronova koji su izvodili napade u našim teritorijalnim vodama - rekao je Pletenčuk.

Prekršena Druga ženevska konvencija iz 1949. godine

Kuleba je rekao da je napad prekršio Član 27 Druge Ženevske konvencije iz 1949. godine, koji pruža zaštitu plovilima kojima upravljaju države ili zvanično priznate spasilačke organizacije koje se isključivo bave operacijama potrage i spasavanja i pomoći na moru.

Brodovi su plovili unutar ukrajinskog pomorskog koridora, pomorske rute uspostavljene nakon što se Rusija povukla iz Crnomorske inicijative za žito 2023. godine.

Koridor je od tada postao ključna ruta za komercijalni pomorski saobraćaj do i od ukrajinskih luka uprkos stalnim bezbednosnim pretnjama u regionu.

Ranije je Rusija napala turski teretni brod ANT nakon što je isplovio iz luke u Odeskoj oblasti Ukrajine.

Prema saopštenju ukrajinske mornarice, napad dronom pogodio je nadgradnju broda, izazvavši požar i povredivši dva člana posade, koje su kasnije evakuisali čamci ukrajinske mornarice i spasilačke službe. Brod, koji je plovio pod zastavom Vanuatua, bio je na putu ka Turskoj kada je pogođen.

(United24media)

BONUS VIDEO: