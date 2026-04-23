"Nekad i sad" Vučić se vanredno oglasio i objavio važan snimak

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/

- Nekad i sad. Od rugla do krune naše prestonice, Beograd na vodi je danas simbol moderne i snažne Srbije, na ponos svim građanima - objavio je Vučić uz video-snimak.

Na Kuli Beograd, u okviru kompleksa Beograd na vodi, svečano je otvoren vidikovac u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i osnivača i predsednika kompanije "Igl hils" Muhameda Alabara, koji su pritiskom na taster spustili zavese čime se otvorio pogled sa 41. sprata na ceo grad.

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je na svečanom otvaranju vidikovca da je projekat Beograd na vodi ostvario neverovatan uspeh i istakao da smo napravili najlepši prostor u jugoistočnoj Evropi.

- Ima milion podataka koje danas možemo da iznesemo, koji govore o neverovatnom uspehu celog ovog projekta i to ne samo iz ugla koji je valjda svima očigledan, a to je kako ovaj prostor izgleda danas u odnosu na to kako je izgledao pre desetak godina. I od mesta i stecišta onih koji bi bežali od zakona, do zmijarnika, močvarnog područja, od svega drugog napravili smo najlepši deo jugoistočne Evrope - rekao je Vučić.

Naglasio je da je uspeh tog projekta ostvaren zahvaljujući građanima Srbije, koji su istrajali u svojim snovima o takvom napretku.

- Nema nijedan grad koji ima ovakvu promenadu, računajući i Oslo i Barselonu. Želim da čestitam svim građanima. Danas ovo izgleda velelepno. Ovo je novi simbol Srbije. To je za sve Srbe i iz regiona i sveta, da mogu da se ponose svojom metropolom - rekao je predsednik.

Osnivač i predsednik kompanije "Igl Hils" Muhamed Alabar rekao je da su investicije u Beograd na vodi dostigle 5,5 milijardi evra i da je kreirano više od 10.000 radnih mesta.

- Neki ljudi su verovali u nas, neki nisu, ali pogledajte gde smo sada – na skoro 5,5 milijardi evra investicija. A šta taj broj znači? To znači da su stvari krenule mnogo bolje nego što smo mislili u početku - istakao je Alabar.

On je naveo da su efekti investicije u Beograd na vodi na celokupnu ekonomiju Srbije tri puta veći i da su kreirali 15 do 16 milijardi evra vrednosti.