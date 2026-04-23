RAT na Bliskom istoku ušao je u 53. dan.

Iranci zaplenili brod na kojem su Hrvatima i Crnogorci

Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je snimke zaplene teretnog broda MSC Epaminondas, koji je juče presretnut u Ormuskom moreuzu, dok su u istoj akciji zaplenjeni i preusmereni brodovi MSC Frančeska i Euforija.

Na jednom od brodova četvorica Crnogoraca i dvojica Hrvata

Inače, MSC Frančeska je kontejnerski brod dug 363 metra i širok 46 metara, s kapacitetom od preko 11.000 kontejnerskih jedinica (TEU). Brod plovi pod zastavom Paname, a u vlasništvu je kompanije Mediterranean Shipping Company (MSC) za koju radi veliki broj hrvatskih pomoraca.

U trenutku zaplene nalazio se na jednoj od ključnih ruta u Ormuskom moreuzu, kojom svakodnevno prolazi velik deo svetske trgovine naftom i robom.

Informaciju o crnogorskim državljanima ranije je potvrdio crnogorski ministar pomorstva Filip Radulović, istaknuvši kako su pregovori između brodske kompanije i iranskih vlasti u toku.

Iran i dalje raspolaže značajnijim vojnim kapacitetima nego što su to javno priznali Bela kuća i Pentagon, navodi više američkih zvaničnika upoznatih sa obaveštajnim podacima.

Prema njihovim navodima, oko polovine iranskog arsenala balističkih raketa i pratećih lansera ostalo je operativno na početku prekida vatre početkom aprila, prenosi Si-Bi-Es njuz.

Zvaničnici navode i da je oko 60 odsto pomorskih snaga Iranske revolucionarne garde i dalje funkcionalno, uključujući brze jurišne čamce.

Iranski patrolni čamci su u sredu napali nekoliko trgovačkih brodova u Ormuskom moreuzu, ubrzo nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio produženje prekida vatre.

Iransko ratno vazduhoplovstvo je, prema procenama, znatno oslabljeno, ali ne i uništeno, a oko dve trećine aviona i dalje je operativno nakon intenzivne američko-izraelske kampanje.

S druge strane, Tramp i američki ministar odbrane Pit Hegset tvrde da je američka operacija "Epski bes" gotovo potpuno uništila iranske vojne kapacitete.

"Uništili smo njihovu mornaricu, vazduhoplovstvo i komandnu strukturu", rekao je Tramp.

Pentagon navodi da je uništeno oko 92 odsto najvećih iranskih ratnih brodova i oko 44 minopolagača, ali i da deo snaga, posebno mornaričke jedinice Iranske revolucionarne garde, i dalje funkcioniše i nastavlja da ugrožava pomorski saobraćaj u regionu.

Prema procenama američke obaveštajne agencije za odbranu (DIA), Iran i dalje poseduje hiljade raketa i bespilotnih letelica koje mogu da ugroze američke i savezničke snage u regionu, uprkos pretrpljenim gubicima.

Pentagon je saopštio da je tokom operacije gađano više od 13.000 ciljeva, uz ocenu da je iranska mornarica pretrpela "teške gubitke", ali ne i potpuno uništenje.

Iran razbio mrežu MOSAD-a

Iranske vlasti su pogubile čoveka zbog toga što je izraelskoj obaveštajnoj agenciji Mosad odavao informacije o zemlji, javio je lokalni državni emiter.

- Mehdi Farid, špijun režima koji je Mosadu odavao važne informacije o zemlji, pogubljen je - stoji u saopštenju za javnost.

Napominje se da je bio funkcioner i rukovodilac Iranskog komiteta za civilnu odbranu.

Šef iranskog pravosuđa, Golam Hosein Mohseni-Edžei, izjavio je da se vlasti bore protiv osumnjičenih za špijunažu u okviru vojske.

Takođe je izjavio da je Iran počeo da konfiskuje imovinu pojedinaca koji sarađuju sa SAD i Izraelom, a izriče se i smrtna kazna.

Pezeškijan: Iran otvoren za dijalog i postizanje sporazuma, kršenje obaveza je prepreka

Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da je Iran otvoren za dijalog i postizanje sporazuma i da to ostaje njegov stav, ali da su kršenje preuzetih obaveza, blokade i pretnje glavne prepreke za stvarne pregovore.

"Svet vidi vašu beskrajnu licemernu retoriku i kontradikciju između izjava i dela“, napisao je Pezeškijan u sredu uveče na platformi Iks, uz poruku da postoje neslaganja između proklamovanih stavova i konkretnih postupaka.

Iran još nije zauzeo zvaničan stav povodom produženja perioda primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama, uprkos ranijim medijskim navodima da je Iran pristao na produžetak, preneo je Tasnim pozivajući se na neimenovane izvore.

Kako navodi iranska agencija, prethodni navodi medija koji se pripisuju iranskom ministru spoljnih poslova Abasu Arakčiju nisu tačni.

Dodaje se da je Iran u procesu razmatranja različitih aspekata tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa o produžetku primirja.

Predsednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bager Kalibaf rekao je ranije danas da bi primirje imalo smisla jedino ako ga ne krši pomorska blokada i "uzimanje svetske ekonomije za taoca".

Vremenski okvir završetka rata je još nejasan, ovo su ključne stavke

Pošto je američki predsednik Donald Tramp juče tvrdio da "nema vremenskog okvira" za sukob sa Iranom, evo i drugih stvari koje su ključne.

Promene u američkoj mornarici: Ministar američke mornarice Džon Felan smenjen je sa svoje pozicije, reklo je šest izvora upoznatih sa situacijom za CNN, dok je portparol Pentagona Šon Parnel objavio da će Felan otići "odmah". Promene dolaze dok američka mornarica nastavlja blokadu iranskih luka tokom primirja.

Ponovno otvaranje Ormuškog moreuza: Zvaničnici Pentagona su ove nedelje obavestili zakonodavce o obaveštajnoj proceni koja je pokazala da bi moglo biti potrebno i do šest meseci da se Ormuški moreuz potpuno očisti od mina nakon završetka rata sa Iranom, rekao je izvor upoznat sa situacijom za CNN.

Ponovo odbijeno: Senat je po peti put ove godine odbacio meru usmerenu na ograničavanje Trampovih ratnih ovlašćenja zahtevanjem odobrenja Kongresa za bilo kakvu buduću vojnu akciju u Iranu. Mera nije uspela da se unapredi, 46 prema 51.

Dokumentovanje napada: Teheran je počeo da dokumentuje američko-izraelske napade na svoje naučne centre i sastavlja pravni slučaj za pokretanje na međunarodnim forumima, prema iranskim poluzvaničnim Mehr njuzovima.

Ubijena novinarka: U međuvremenu, uoči sledeće runde razgovora između Izraela i Libana o produženju krhkog primirja, libanska novinarka Amal Halil je ubijena u izraelskom vazdušnom napadu na jugu Libana, prema libanskim vlastima.

Pentagon procenjuje da bi moreuz mogao biti zatvoren šest meseci

Zvaničnici Pentagona su ove nedelje obavestili zakonodavce o obaveštajnoj proceni koja je pokazala da bi moglo biti potrebno i do šest meseci da se potpuno očisti Ormuški moreuz od mina nakon završetka rata sa Iranom, rekao je izvor upoznat sa Si-Enom.

Oružane snage Predstavničkog doma su obaveštene o ovom vremenskom okviru tokom poverljivog brifinga u utorak, rekao je izvor.

Drugi kontekst brifinga, koji je prvi objavio Vašington post, nije bio odmah jasan, ali služi kao podsetnik na ogromne ekonomske i političke posledice rata. Si-En-En je prošlog meseca izvestio da je interna procena Odbrambene obaveštajne agencije utvrdila da bi Iran potencijalno mogao da drži prolaz zatvorenim od jednog do šest meseci, prema četiri izvora upoznata sa dokumentom. U to vreme, zvaničnici Bele kuće i Pentagona su insistirali da se procena - posebno duži vremenski okvir, koji neki smatraju najgorim mogućim scenarijem - ne razmatra ozbiljno.

Portparol Pentagona je u sredu ponovio da bi šestomesečno zatvaranje bilo "neprihvatljivo".

"Medijsko biranje procurelih informacija, od kojih su mnoge lažne, iz poverljivog, zatvorenog brifinga je nepošteno novinarstvo. Kao što smo rekli u martu, jedna procena ne znači da je procena verodostojna, a šestomesečno zatvaranje Ormuskog moreuza je nemoguće i potpuno neprihvatljivo za sekretara", rekao je portparol Šon Parnel.

Centralna komanda saopštila da je 31 brod preusmeren

Centralna komanda SAD je večeras objavila da su američke snage preusmerile 31 brod da se vrati u luku ili okrene u okviru tekuće američke blokade Irana.

Većina preusmerenih brodova bili su tankeri za naftu, saopštila je Centralna komanda u objavi na X.

U.S. forces have directed 31 vessels to turn around or return to port as part of the U.S. blockade against Iran. 🇺🇸 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 23, 2026

U utorak je predsednik Donald Tramp produžio primirje između SAD i Irana, iako je rekao da će se američka blokada nastaviti.

Odbačena mera usmerena na ograničavanje Trampovih ratnih ovlašćenja u Iranu

Po peti put ove godine, Senat SAD je odbacio meru usmerenu na ograničavanje ratnih ovlašćenja američkog predsednika Donalda Trampa zahtevanjem odobrenja Kongresa za bilo kakvu buduću vojnu akciju u Iranu.

Mera nije usvojena, 46 prema 51. Demokratski senator Džon Feterman pridružio se republikancima u njenom odbacivanju, dok je republikanski senator Rand Pol glasao sa demokratama. Vođa manjine u Senatu Čak Šumer objavio je prošle nedelje da će demokrate svake nedelje u doglednoj budućnosti primorati na jedno glasanje o ratnim ovlašćenjima.

Neki republikanci, poput senatora Toma Tilisa i senatorke Lise Murkovski, naznačili su da su otvoreni za podršku glasanju o ovlašćenju vojne sile kada sukob dostigne granicu od 60 dana, a rukovodstvo republikanaca u Senatu nije isključilo preduzimanje tog koraka nakon 90 dana, ako se sukob do tada ne smiri.

Međutim, kada je u ponedeljak upitan o glasanju o ovlašćenju, lider većine u Senatu Džon Tun rekao je novinarima: "Još ne vidim da će se to dogoditi".

Sekretar mornarice SAD napušta Trampovu administraciju

Ministarstvo odbrane SAD objavilo je da sekretar mornarice Džon C. Felan napušta Trampovu administraciju.

"Felanov odlazak stupa na snagu odmah", navodi se u saopštenju portparola ministarstva Šona Parnela.

Ministar mornarice nadgleda skoro milion pripadnika američke vojske, uključujući američku mornaricu i marince, kao i civilne zaposlene. Odlazak Felana dolazi u trenutku kada SAD sprovode pomorsku blokadu Irana na Ormuskom moreuzu.

Felan je drugi visoki američki vojni zvaničnik koji je ovog meseca napustio svoju funkciju. Ministar odbrane SAD Pit Hegset zatražio je pre nekoliko dana od načelnika Generalštaba vojske Rendija Džordža da podnese ostavku na tu funkciju.

Mornarica SAD izdala naredbu za 29 brodova da se vrate u iranske luke

Američka mornarica je izdala naredbu za 29 plovila da se vrate u iranske luke iz kojih su isplovila!

Iz američke Centralne komande (Centcom) su demantovali medijske izveštaje da je više komercijalnih brodova uspelo da se probije kroz blokadu i naglasili da su među brodovima kojima je naređeno da se vrate u iranske luke i "MV Hero II" i "MV Dorena".

"'Hero II' i 'Hedi' nisu prošli kroz blokadu u okviru flotile koja je prevozila više miliona barela nafte na spoljna tržišta. Zankeri pod iranskom zastavom zapravo su usidreni u Čah Baharu u Iranu nakon što smo ih ranije ove sedmice presreli. 'Dorena' je pod pratnjom američke moranrice u Indijskom okeanu". navodi se u objavi Centcom-a na mreži Iks.

Dodaje se da američke snage sprovode operacije i drže blokadu na celom Bliskom istoku.

"Američka vojska ima domašaj širom sveta", navodi se u saopštenju.

Tramp kaže da "nema vremenskog okvira" za rat sa Iranom

Predsednik SAD Donald Tramp je u sredu izjavio da "nema vremenskog okvira" za sukob sa Iranom i odbacio sugestije da politička razmatranja utiču na njegov pristup.

Takođe je, u intervjuu za Fox news, rekao da "nema vremenskog pritiska" na prekid vatre koji je produžio u utorak popodne ili na nove mirovne pregovore.

Na pitanje kada bi rat mogao da se završi, Tramp je rekao da nema vremenskog okvira i da nema žurbe. Ranije je rekao da će rat trajati četiri do šest nedelja, ali sada je u sedmoj nedelji.

"Ljudi kažu da želim da ga završim zbog međuizbora, što nije istina", rekao je Tramp, dodajući da administracija želi da "postigne dobar dogovor za američki narod".

Tramp se zakleo da će nastaviti američku blokadu iranskih luka čak i kada je produžio prekid vatre i nije precizirao krajnji datum, vršeći pritisak na Teheran da podnese jedinstveni predlog za oživljavanje pregovora.

"Zaplena brodova nije kršenje primirja"

Portparolka Bele kuće Karolina Livit izjavila je da predsednik SAD Donald Tramp ne smatra tvrdnju Iranske revolucionarne garde da je zaplenila dva broda u Ormuskom moreuzu kršenjem prekida vatre.

"Ovo nisu bili američki brodovi. Ovo nisu bili izraelski brodovi. Ovo su bila dva međunarodna broda", rekla je Livit za Fox News.

"Ova dva broda zaplenjena su od strane brzih naoružanih čamaca. Iran je od najubojitije mornarice na Bliskom istoku spao na to da se ponaša kao grupa pirata. Oni nemaju kontrolu nad moreuzom. Ovo je piraterija kojoj svedočimo, a pomorska blokada koju su Sjedinjene Države uvele i dalje je izuzetno efikasna", rekla je Livit.

Podsetimo, Iranska revolucionarna garda (IRGC) ranije danas je saopštila da je zaplenila dva plovila koja su "navodno radila bez odgovarajuće dozvole, više puta kršila propise i manipulisala navigacionim sistemima".

Livit je umanjila značaj zaplene ta dva broda.

"To su dva, samo dva broda u poređenju sa više od 160 pomorskih plovila koje su Sjedinjene Države potopile", navela je.

Iranski mediji su takođe naveli da je treće plovilo, brod u grčkom vlasništvu, bio meta IRGC i da je "sada onesposobljen kod obale Irana".

Tramp Iranu dao rok, evo kad ističe primirje

Suprotno ranijim izveštajima, američki zvaničnici kažu da predsednik SAD Donald Tramp nudi Iranu ograničen rok za prihvatanje primirja.

Prema navodima, Sjedinjene Države daju Iranu rok od tri do pet dana da odgovori na predloženi sporazum i vrati se pregovorima, ili rizikuje kolaps trenutnog primirja, javlja Channel 12, pozivajući se na tri američka zvaničnika.

Portal, pozivajući se na političke izvore u Jerusalimu, kaže da efektivni rok koji je postavio američki predsednik Donald Tramp pada u nedelju – generalno se poklapajući sa prijavljenim vremenskim okvirom od tri do pet dana.

Izveštavanje je u suprotnosti sa ranijim izveštajem Reutersa, koji je naveo izvor koji kaže da Tramp nije formalno postavio rok za produženje primirja.

Juče je Tramp najavio produženje dvonedeljnog primirja sa Iranom, nekoliko sati pre roka, bez preciziranja vremenskog okvira.

