"Noćas sam dobio poruku..." Vojislav Šešelj saopštio zabrinjavajuću vest
SITUACIJA sa generalom Ratkom Mladićem je krajnje kritična, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.
Šešelj je rekao da je noćas dobio poruku od dr Nebojše Kuzmanovića, direktora Arhiva Vojvodine kome se javio sveštenik iz Roterdama Vojo Bilbija.
- Sveštenik je bio kod Ratka Mladića i njegovo mišljenje je da je Ratko Mladić na samrti. On mu je dao pričest, ali situacija je krajnje kritična - izjavio je predsednik SRS.
Navodi da je zadatak da naprave veću galamu u Ujedinjenim nacijama i da zahtevaju da se Mladić što pre vrati u Beograd.
- Ratko Mladić je srpski junak! - zaključio je dr Šešelj.
