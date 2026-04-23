Politika

"Noćas sam dobio poruku..." Vojislav Šešelj saopštio zabrinjavajuću vest

Novosti online

23. 04. 2026. u 16:36

SITUACIJA sa generalom Ratkom Mladićem je krajnje kritična, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

Ноћас сам добио поруку... Војислав Шешељ саопштио забрињавајућу вест

Foto: N. Skenderija

Šešelj je rekao da je noćas dobio poruku od dr Nebojše Kuzmanovića, direktora Arhiva Vojvodine kome se javio sveštenik iz Roterdama Vojo Bilbija.

- Sveštenik je bio kod Ratka Mladića i njegovo mišljenje je da je Ratko Mladić na samrti. On mu je dao pričest, ali situacija je krajnje kritična - izjavio je predsednik SRS.

Navodi da je zadatak da naprave veću galamu u Ujedinjenim nacijama i da zahtevaju da se Mladić što pre vrati u Beograd.

- Ratko Mladić je srpski junak! - zaključio je dr Šešelj.

Raskol na videlu: Opozicija bez blokadera na ključnom sastanku
SVE dublji jaz između blokadera i opozicije sada je i javno ogoljen. Iako se mesecima predstavljaju kao deo istog fronta, poslednji potezi pokazuju da poverenje očigledno ne postoji, a koordinacija je svedena na minimum. Najnoviji dokaz za to jeste činjenica da studenti blokaderi uopšte nisu pozvani na sastanak opozicije održan sinoć.

23. 04. 2026. u 15:43

Zapadna „demokratija“ na delu: U Austriji tri meseca uslovno zbog jednog komentara na Fejsbuku
U TRENUTKU kada Brisel i zapadne prestonice ne propuštaju priliku da drugima drže lekcije o slobodi govora, iz Austrije stiže primer koji otvara ozbiljno pitanje – gde se završava zaštita javnog reda, a gde počinje kažnjavanje mišljenja? U Lincu je 37-godišnji muškarac iz Graca osuđen na tri meseca uslovne zatvorske kazne zato što je na Fejsbuku, ispod fotografije apsolventkinja škole za zdravstvenu negu, od kojih su neke nosile maramu, napisao: „Onu sa maramom politi benzinom i baciti šibicu“. Sud je takvu poruku okvalifikovao kao podsticanje na mržnju prema austrijskom Krivičnom zakoniku (§ 283 StGB – Verhetzung), a presuda je odmah postala pravosnažna.

23. 04. 2026. u 15:39

Kijanje, suzenje očiju i loš san – kako prekinuti začarani krug ALERGIJE?

