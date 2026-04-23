Do Sarajeva za manje od tri sata: Privodi se kraju najvažnija deonica ka BiH, niče i granični prelaz od 16 traka (FOTO/VIDEO)
RADOVI na deonici auto-puta Kuzmin-Sremska Rača ulaze u završnu fazu - gradi se integrisani granični prelaz sa 16 traka koji će smanjiti gužve i skratiti put do Bijeljine i Sarajeva.
Izgradnja deonice auto-puta Kuzmin-Sremska Rača sa novim mostom preko reke Save nalazi se u završnoj fazi.
Ova saobraćajnica, koja je deo budućeg auto-puta Beograd-Sarajevo (E-761) i predstavlja severni krak ka Banjaluci, ima izuzetan geostrateški značaj. Njenim završetkom ostvaruje se direktna veza sa Panevropskim koridorima, a glavni gradovi Srbije i Bosne i Hercegovine biće povezani brzom saobraćajnicom koja će omogućiti da se od Beograda do Bijeljine i Sarajeva stigne rekordnom brzinom.
Ovaj auto-put se posmatra kao "kapija za ulazak u BiH", jer povezuje Srbiju sa Republikom Srpskom i omogućava znatno brži protok ljudi i robe širom Zapadnog Balkana.
Na gotovo svakom kilometru ove deonice intenzivno se izvode radovi. Donji slojevi noseće kolovozne konstrukcije na celoj trasi su kompletirani, a asfaltiranje je u punom jeku.
Radovi su najintenzivniji na petljama kojima se ova deonica ukršta s lokalnim putevima i spaja sa auto-putem Beograd-Zagreb. Završne aktivnosti obuhvataju ugradnju kolovoznih slojeva, postavljanje bankina, zaštitnih ograda koje će deliti auto-put, kao i saobraćajne signalizacije.
Preostalo je uređenje ostatka kolovoza i zelenih površina.
Izvođač radova na ovoj deonici je turska kompanija Taşyapı, koja je bila zadužena za kompletan projekat od Kuzmina do Sremske Rače, uključujući mostove i prateću infrastrukturu.
Tehničke karakteristike deonice
Nova saobraćajnica projektovana je kao klasičan auto-putni profil. Trasa obuhvata dužinu između 18 i 22 kilometra (zavisno od obračunatih priključnih puteva i objekata) i dizajnirana je za brzine do 130 km/h.
Profil saobraćajnice: Dva kolovoza, svaki sa po dve vozne i jednom zaustavnom trakom, odvojeni srednjim razdelnim pojasom (centralnom barijerom).
Petlje i ukrštanja: Početak saobraćajnice je u naselju Kuzmin. Gradi se nova denivelisana petlja "Kuzmin 1", udaljena oko jedan kilometar od postojeće raskrsnice na auto-putu E-70 (Beograd-Zagreb). Ova petlja sadrži dva nadvožnjaka dužine 312,7 i 274,5 metara, sa širinom gornjeg stroja od 9,9 metara. Druga velika petlja formira se kod sela Bosut, gde se auto-put priključuje na lokalni putni sistem.
Objekti na trasi: Pored mostova preko Save i Bosuta, gradi se i osam manjih mostova, 11 propusta (podvožnjaka) i pet nadvožnjaka (denivelisanih prelaza) na raskrsnicama sa važnijim lokalnim putevima, čime je unapređena bezbednost prigradskog saobraćaja.
Naplatne stanice: Predviđene su automatske naplatne rampe na ulazu u deonicu kod Kuzmina i na izlazu prema Republici Srpskoj.
Prateća infrastruktura: Završena je regulacija 41 melioracionog kanala, izgrađen je zatvoreni sistem kišne kanalizacije, a gradi se i 34 separatora.
Novi mostovi preko Save i Bosuta
Najzahtevniji poduhvat na celoj deonici predstavlja novi most preko reke Save kod Sremske Rače. Most je konstrukciono završen, a njegova ukupna dužina iznosi 1.310 metara. Sastoji se od prilaznih betonskih konstrukcija na levoj i desnoj obali (dužine 530 i 450 metara) i centralne čelične konstrukcije nad samom rekom dužine 330 metara.
Pored savskog mosta, u potpunosti su završeni i radovi na mostu preko reke Bosut. Tokom njegove izgradnje, tok reke bio je praktično zaustavljen, ali je nakon betoniranja i postavljanja konstrukcije reka ponovo potekla punim kapacitetom.
Integrisani granični prelaz od 50 hektara
Paralelno sa auto-putem, u izgradnji je i moderan integrisani granični prelaz Sremska Rača. Zbog blizine međunarodnih dalekovoda čije bi izmeštanje bilo previše komplikovano, kompleks je dislociran u odnosu na osnovnu trasu i nalazi se na oko 500 metara pre mosta.
Prostiraće se na površini od 50 hektara i imaće ukupno 16 traka, 12 za automobile i četiri za teretni saobraćaj. Vlada Srbije je za ovu investiciju izdvojila oko 200 miliona dinara. Pregovara se o zajedničkom funkcionisanju prelaza između Srbije i BiH kako bi se ubrzao protok, a do potpunog završetka projekta, prelaz će biti sinhronizovan sa otvaranjem puteva sa obe strane, uz odvojeno zaustavljanje za sve kontrole.
Nastavak trase - deonica Rača-Bijeljina
Deonica Kuzmin-Sremska Rača direktno se nadovezuje na most preko Save i prelazi u deonicu Rača-Bijeljina, prvu etapu strateškog projekta izgradnje auto-puta Beograd-Banja Luka.
Deonica Kuzmin-Sremska Rača
Dužina: Glavna trasa duga je 20 kilometara u punom profilu auto-puta, dok priključna saobraćajnica do magistralnog puta iznosi oko dva kilometra.
Objekti: Trasa sadrži devet objekata, petlju "Bijeljina sever" sa naplatnom stanicom, čeonu naplatnu stanicu na početku deonice, bazu za održavanje i kontrolu saobraćaja, kao i odmorište.
Kada auto-put Beograd-Sarajevo bude u potpunosti završen u obe države, procenjuje se da će se od jednog do drugog grada stizati za manje od 3 sata.
Trenutno putovanje (preko Romanije ili Šapca i Loznice) traje između 4,5 i 5,5 sati, u zavisnosti od gužvi i zadržavanja na granici.
Putovanje će se skraćivati postepeno
Deonica Kuzmin-Sremska Rača (u završnoj fazi): Samim završetkom puta i novog mosta, putovanje se skraćuje za oko 20-30 minuta jer se potpuno zaobilaze naseljena mesta (Kuzmin, Bosut, Sremska Rača) i uski lokalni putevi.
Zajednički granični prelaz: Novi integrisani prelaz na srpskoj strani drastično će smanjiti čekanje, jer će policija i carina obe zemlje biti na jednom mestu.
Deonica Rača-Bijeljina: Kada se završi i ovaj deo kroz Republiku Srpsku (koji je već u izgradnji), put od Beograda do Bijeljine trajaće svega oko sat vremena.
Kompletno puštanje u saobraćaj deonice Kuzmin-Sremska Rača najavljeno je za period do sredine 2026. godine, odnosno do leta. Zajednička koordinacija putarskih preduzeća Srbije i Republike Srpske predviđa sinhronizovano otvaranje obe strane trase.
(Kurir)
