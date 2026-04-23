Oglasio se MOL o rafineriji u Pančevu: Evo šta ćemo uraditi ako postanemo većinski vlasnik NIS-a

23. 04. 2026. u 10:42

Mađarska naftna kompanija MOL saopštila je da će dugoročno zadržati rafineriju u Pančevu ako postane većinski vlasnik Naftne industrije Srbije (NIS).

Огласио се МОЛ о рафинерији у Панчеву: Ево шта ћемо урадити ако постанемо већински власник НИС-а

Spasa DAKIC / Sipa Press / Profimedia

MOL je naveo da rafinerija u Pančevu ima veoma važnu stratešku ulogu u obezbeđivanju stabilnog i neprekidnog snabdevanja energijom. 

- Cilj MOL-a je da dodatno ojača sigurnost snabdevanja u Srbiji i regionu, uz istovremeno iskorišćavanje sinergija između rafinerija. Ukoliko transakcija bude uspešno realizovana, planiramo dugoročno upravljanje tim postrojenjem - navela je mađarska kompanija, prenosi Tanjug.

MOL je konstatovao da se pregovori o NIS-u nastavljaju u skladu sa prethodno potpisanim osnovnim sporazumom i podsetio da je za završetak transakcije neophodna saglasnost Kancelarije za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAK) i nadležnih organa Republike Srbije.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je juče da su održani sastanci sa operativnim i pravnim timovima MOL-a u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u NIS-u i da je zatvoren određen broj pitanja i izrazila očekivanje da će do kraja ove nedelje biti usaglašeno 90 odsto stavova.

Đedović Handanović je istakla da je važno da se nastavljaju razgovori sa MOL-om i podsetila da je u subotu imala sastanak i sa izvršnim direktorom MOL grupe Žoltom Hernadijem.

- Očekujem da do kraja nedelje imamo nekih 90 odsto usaglašenih stavova. Ostaće, pretpostavljam, još nekoliko otvorenih pitanja za razgovore na višem nivou - rekla je Đedović Handanović za RTS i dodala da su istovremeno čelnici MOL grupe imali razgovore i u Sankt Peterburgu.

22. 04. 2026. u 20:01

