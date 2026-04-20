Nove provokacije: Grafiti UČK na putu ka jezeru Gazivode
NA putu ka administrativnom prelazu Brnjak, kod jezera Gazivode u opština Zubin Potok, nepoznata lica ispisala su grafit UČK.
Građani koji su prolazili ovim putem slikali su grafite.
Kako su rekli, ovo je još jedna u nizu provokacija upućena srpskom narodu sa ciljem da unese strah i nespokojstvo. Iako su ovakve provokacije redovna pojava, kažu da ih svaki put dodatno uznemire.
(TV Most)
