Politika

Predsednik Vučić stiže u Donju Gradinu! Srbija odaje počast žrtvama Jasenovca

V.N.

18. 04. 2026. u 18:30

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće obeležavanju Dana sećanja na žrtve zločina genocida počinjenih u okviru Nezavisne Države Hrvatske, u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini, u nedelju, 19. aprila 2026. godine.

Председник Вучић стиже у Доњу Градину! Србија одаје почаст жртвама Јасеновца

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

U okviru programa obeležavanja predviđeno je da u 11.40 časova bude održano polaganje venaca na grobnom polju „Topole“.

Nakon toga, u 12.00 časova uslediće parastos i pomen svim žrtvama.

Završni deo programa planiran je za 12.35 časova, kada će se prisutnima obratiti zvaničnici.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
