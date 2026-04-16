Milan Knežević: Tražićemo povlačenje odluke Crne Gore o priznanju tzv. Kosova

Lider i poslanik crnogorske Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević izjavio je danas da će njegova stranka inicirati povlačenje odluke Crne Gore o priznanju tzv. Kosova.

Knežević je najavio da će 10. maja organizovati veliki skup na kojem će zatražiti podršku od stranačkih organa i od svojih aktivista za tu inicijativu, prenosi RTCG.

On je rekao da je na sednici Predsedništva Demokratske narodne partije dobio punu podršku da zajedno sa potpredsednicima, poslaničkim klubom i odborničkim klubovima otpočnu aktivnosti i kampanju za povlačenje odluke Crne Gore o priznanju tzv. Kosova.

- Poznato vam je da je Demokratska narodna partija, ulazeći u vladu Milojka Spajića, potpisala koalicioni sporazum da neće potencirati navodno teme koje nas tobože dele. Jedna od tih tema je bila i deklaracija o povlačenju odluke o priznanju takozvane države Kosovo na teritoriji opštine Zeta, jer smo hteli da damo doprinos da ova vlada u jednom evropskom ambijentu stvori demokratske i institucionalne preduslove da se izglasa trobojka kao narodna zastava, da srpski jezik bude normiran kao službeni, da imamo zakon o državljanstvu i da se povede sveobuhvatan dijalog oko spoljne politike Crne Gore i vlade Milojka Spajića, koja je izrazito neprijateljski nastrojena prema Srbiji i srpskom narodu i njihovim identitetskim, ideološkim i svakim drugim potrebama - naveo je Knežević.

On je rekao da je DNP odlučio da koalicioni sporazum za tu partiju ne važi nakon što je, kako je naveo, aktuelna parlamentarna većina, potpomognuta Demokratskom partijom socijalista, odbila njihovu inicijativu da se u dnevni red uvrsti predlog izmena i dopuna zakona o državnim simbolima.

Knežević je istakao da će zbog toga odbornici DNP-a već sutra pokrenuti inicijativu da se u dnevni red uvrsti deklaracija o povlačenju odluke o priznanju tzv. Kosova na teritoriji Zete.

On je najavio da će poslanički klub DNP-a u Skupštini Crne Gore takođe podneti inicijativu u vidu rezolucije u kojoj će tražiti da se vlada Milojka Spajića obaveže da povuče tu odluku.

- Za ovu našu odluku tražiću podršku i mitropolita Jonikija i mitropolita Metodija, ali i Njegove Svetosti patrijarha Porfirija. Vreme je da srpski narod i da većina građana u Crnoj Gori, a njih je preko 85 odsto koji se protive ovakvoj sramnoj odluci, dobiju institucionalnu satisfakciju - poručio je Knežević.