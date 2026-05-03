Crna Gora u suzama: Poginuo bivši fudbaler! Tragedija na Skadarskom jezeru!

03. 05. 2026. u 15:36

Klub se oprostio emotivnim saopštenjem od svog nekadašnjeg prvotimca.

Nekadašnji fudbaler, Mladen Kaluđerović (43), poginuo je u stravičnoj nesreći.

Kako prenose crnogorski mediji, a među njima i "RTCG", Kaluđerović (43) je poginuo na Skadarskom jezeru.

Do tragedije je došlo kada se jedno plovilo prevrnulo, ali trenutno javnost nema informacije o tome šta se tačno dogodilo pre i posle prevrtanja i na koji način je Kaluđerović stradao.

Zećani se od bivšeg prvotimca opraštaju i porukama na društvenim mrežama.

Emotivnom porukom se oglasila Zeta, bivši član elitnog ranga u bivšoj Zajednici SCG.

"Sa dubokom tugom i nevericom obaveštavamo javnost da nas je napustio Mladen Kaluđerović, bivši fudbaler i član uprave FK Zeta. Mladen je bio deo Zete – na terenu, ali i van njega. Kao igrač nosio je naš dres sa ponosom, a i nakon završetka karijere ostao je uz klub, dajući svoj doprinos njegovom radu i razvoju. Bio je pre svega čovek – iskren, posvećen i uvek tu za Zetu. Njegov odlazak ostavlja prazninu koju je nemoguće nadomestiti. Iza sebe je ostavio suprugu i dva sina, Mihaila i Pavla. Mihailo danas nosi dres omladinaca FK Zeta, nastavljajući put koji je njegov otac započeo. U ovim teškim trenucima, porodica FK Zeta stoji uz porodicu Kaluđerović, deleći bol i tugu zbog velikog gubitka. Počivaj u miru, Mladene", navedeno je u objavi tima iz Golubovaca.

Oglasio se i FK Dečić:

"Kao igrač FK Dečića nosio je plavo-beli dres sa ponosom, srcem i poštovanjem, kao da je rođeni Tuzanin i dete kluba. Takvi ljudi nikada ne umiru - ostaju u srcima svih koji su ih voleli i poštovali. Večna ti slava i hvala za sve, legendo Dečića i Zete. Neka ti je laka crnogorska zemlja", piše u poruci kluba iz Tuza.

