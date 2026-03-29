KRENULO NOVO "KLANJE" MEĐU BLOKADERIMA!

SVAĐA među blokaderima u Smederevskoj palanci uzavrela je čim je poslenji listić ubačen u biračke kutije.

Kako ste sarađivali sa studentskom listom, vi ste neka desno orjentisana grupacija stranaka?

Mi smo desni centar, da tako kažemo. Imamo tu Ujedinjeni narodni pokret, Novo lice srbije, NDSS i monarhiste. Problem je ovde što su studenti kasno reagovali. Oni szu zalutali u neku koaliciju koja je propala i oni su bukvalno dva dana pred zaključivanje svih tih lista predali svojuu listu i dobnali neku odluku, preskli su i išli sami protiv svihh kako su rekli. Tako njihov slogan kaže, Međutim, mi nismo imali prilike da sanjima se dogovaramo jer nisu bili iskristalisani. Momak koji je bio voiđa te studentske liste ostao je na nekoj drugoj listi...Nije se to pokazalo kao pravo rešenje, ja se radujem tome...