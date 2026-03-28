VUČIĆ O NACIONALNOM STADIONU: Radovi će biti gotovi na vreme
PREDSEDNIKU je predstavljeno kako će izgledati povezivanje centra Beograda sa aerodromom, zatim sa Nacionalnim stadionom i potom sa Obrenovcem.
- Dalje će biti potrebno da se spoji Obrenovac i Valjevo. Devet kompozicija stiže, ići će na 15 minuta. Očekuje se da će biti oko 3 i po miliona putnika na godišnjem nivou - rekao je on.
Kaže da ga najviše muče radovi na nacionalnom stadionu, i dodaje da ga je posebno oduševio snimak radova iz vazduha.
- Čekaju za stadion dozvolu za postavljanje krova mesecima, niko živ neće ništa da potpiše, i tako vam to ide. Kada ljude plaše svakog dana, i kada su zloupotrebljavali jezivu tragediju godinama, neke tragedije i po tri godine, logično je da tako to ide - istakao je Vučić.
Ipak, ističe da će radovi na Nacionalnom stadionu biti gotovi na vreme, i kaže da je posebno ponosan što ćemo imati 20 učesnika više nego Astana na Ekspu.
- To je velika stvar, teško da će to ikada iko dostići - naglasio je predsednik.
