NIKO IH NE KAŽNJAVA, PA SE NE ZAUSTAVLJAJU: Napadnuta Srpkinja u Južnoj Mitrovici - Obili joj i opljačkali auto

SERIJA nekažnjenih napada na Srbe na Kosovu i Metohiji, kako od strane pojedinaca, tako i od strane institucija samoproglašene države, mogla je dovesti samo do toga da se ovakvo jezivo ponašanje ponavlja, a ovoj surovoj i dobro uigranoj matrici, na žalost, svedoci smo sve češće i češće.

Foto D. Milovanović

Jedan u nizu "incidenata" desio se pre samo nekoliko dana kada je, kako saznajemo, u južnom delu Kosovske Mitrovice napadnuta Srpkinja koja živi na Kosovu i Metohiji.

Ova Srpkinja (ime poznato redakciji), naime, opljačkana je dok je bila u kupovini u južnom delu Kosovske Mitrovice, a samo nekoliko minuta njenog zadržavanja u prodavnici bilo je dovoljno da huligani unište njen automobil raščanskih registarskih oznaka i pokradu je.

Nakon što su polomili staklo na automobilu, napadači su iz njega odneli jaknu, kao i torbu sa novčanikom i dokumentima. Napad i pljačka desili su se u utorak, u poslepodnevnim časovima, oko 16 sati, na magistralnom putu u južnom delu Kosovske Mitrovice.

- Ušla sam u prodavnicu pločica i opreme za kupatilo, a incident se dogodio ispred. Kada sam videla šta se desilo, uplašila sam se i za sebe i za svog supruga - navodi za "Novosti" ova Srpkinja.

Nakon njihovog poziva, policija je izašla na teren i zabeležila šta se dogodilo, a ubrzo su preplašenoj ženi vraćena dokumenta koja je navodno na putu pronašao stariji čovek i doneo ih u stanicu.

Kako im je rečeno, u pitanju je kriminalna grupa iz Prizrena, koja hara magistralom.

Da u pitanju nije samo obična pljačka i manji incident, već jasno nacionalnom netrpeljivošću i mržnjom izazvan napad, potvrđuje činjenica da se na snimku obližnjih nadzornih kamera jasno vidi da su napadači pratili upravo ovo vozilo srpskih registarskih tablica.

Pomenuti snimak iz policije nisu uspeli da dobiju, jer je slučaj i dalje otvoren, a kako kaže, najviše ih plaši da ovo ne bude samo jedan u nizu napada na Srbe na Kosovu i Metohiji koji će ostati zataškan, kao prećutni amin, da je kada je u pitanju nasilje nad Srbima na KiM - sve dozvoljeno i nekažnjivo.

- Mi smo obični ljudi, došli smo u kupovinu, ničim nismo izazvali ovako nešto. Sve nam je teže i teže... - zaključuje uplašena žena za "Novosti".